Ruud et Opelka tiennent leur rang

Pour la première fois depuis juillet 2021, où il avait été battu en finale par Carlos Alcaraz à Umag, Richard Gasquet verra le dernier carré d'un tournoi ATP. Le Français de bientôt 36 ans, tombeur de Daniil Medvedev en huitièmes de finale à Genève, a éliminé le Polonais Kamil Majchrzak, un peu moins bien classé que lui (75eme contre 81eme) sur le score de 6-2, 6-4 en 1h28 pour rallier le dernier carré., alors qu'il avait déjà un break d'avance dans le premier set (2-1). Un nouveau break à 4-2 lui a permis d'empocher la manche, puis dans la deuxième, il a pris le service adverse à 3-3, tout en ne perdant que cinq points sur sa mise en jeu. Voilà un match convaincant ! Gasquet, qui va retrouver le Top 70 grâce à cette victoire, défiera Joao Sousa (79eme), qu'il n'a encore jamais affronté, pour une place en finale.Il y a une semaine, il était demi-finaliste à Rome, battu par le futur vainqueur Novak Djokovic. Cette semaine, Casper Ruud verra également le dernier carré d'un tournoi, certes moins relevé, celui de Genève, dont il est le tenant du titre.Le n°8 mondial a sauvé les deux balles de break que s'est procuré le n°85, à 5-5 dans le deuxième set. Pour le reste, il a connu des jeux de service très faciles (6 jeux blancs au total) et a remporté le premier set en breakant à 5-4 et le deuxième au tie-break sur le score de 7-3.Le géant américain (18eme) s’est imposé 6-4, 3-6, 6-3 en 1h34, en servant notamment 14 aces. Il a globalement dominé le premier set en breakant à deux reprises, puis a perdu le deuxième en cédant son service à 3-2 sur la seule balle de break de toute cette manche. Mais dans la troisième, Opelka a breaké d’entrée et n’a ensuite plus été inquiété. Vainqueur du tournoi sur terre de Houston en avril, avant de perdre dès son entrée en lice à Munich, Madrid et Rome, l’Américain reprend confiance avant Roland-Garros.