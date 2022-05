ATP - Genève : Gasquet va défier Medvedev

Richard Gasquet arrivera à Roland-Garros avec au moins six victoires sur terre battue dans les jambes cette saison. Le Biterrois de bientôt 36 ans, quart de finaliste à Marrakech et à Estoril et huitième de finaliste à Aix-en-Provence (Challenger) s'est qualifié pour les huitièmes de finale à Genève. Opposé au premier tour à John Millman, moins bien classé que lui (93eme contre 75eme), le Français l'a emporté 6-3, 6-1 en 1h19 au terme d'un match très solide. Gasquet, auteur de 4 aces, 2 doubles-fautes et 50% de premières balles, a sauvé les trois balles de break que s'est procuré l'Australien (deux en fin de premier set, une au moment où il servait pour le match). Il a breaké son adversaire d'entrée de match et à 5-3 dans la première manche, puis à 2-1 et 4-1 dans la deuxième, pour s'offrir cette victoire convaincante. Et en huitièmes de finale, le Biterrois aura droit à un énorme test, puisqu'il aura l'honneur d'être le premier adversaire de Daniil Medvedev pour son grand retour à la compétition depuis son hernie discale qui l'a éloigné des courts depuis fin mars. Le Russe mène 2-1 dans ses confrontations face au Français. Mais Gasquet aura l'avantage de ne pas manquer de matchs sur terre, contrairement à l'ancien n°1 mondial. Rappelons que même s'il remporte le tournoi suisse, le Russe ne pourra pas remonter sur le trône de l'ATP lundi prochain, Novak Djokovic ayant suffisamment d'avance.