ATP : Gaston remplaçant au Masters NextGen, Ruud qualifié pour le Masters de Turin

Tous deux qualifiés pour les quarts de finale du Rolex Paris Masters, Casper Ruud et Hugo Gaston ne seront pas en vacances à la fin de cette semaine, loin de là. Le Norvégien, qui fêtera ses 23 ans en décembre, va en effet disputer son tout premier Masters, à Turin du 14 au 21 novembre. Grâce à sa facile victoire sur Marcos Giron jeudi soir à Bercy, il rejoint ainsi Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev et Matteo Berrettini au Tournoi des Maîtres. Et Ruud écrit l’histoire car il sera le tout premier Norvégien à disputer ce tournoi qui réunit les huit meilleurs joueurs de la saison. Une juste récompense pour le natif d’Oslo, révélation de la saison, qui a débuté 2021 en étant 27eme mondial, puis qui a remporté les tournois de Genève, Bastad, Gstaad, Kitzbühel et San Diego, tout en disputant les huitièmes de finale à l’Open d’Australie, le troisième tour à Roland-Garros, le premier à Wimbledon et le deuxième à l’US Open. « Ça a été une année incroyable et ce sera une fin de saison parfaite avec cette qualification. Les semaines et les mois ont été stressants, car la Race est très serrée. Mais c’est fun et excitant à voir en tant que fan de tennis », a réagi Ruud, sur lequel peu auraient misé en début de saison pour une qualification au Masters. Il reste donc un billet à prendre pour Turin, et ce sera pour Hubert Hurkacz, l’autre surprise de la saison (il a commencé l’année 35eme) s’il bat James Duckworth à Bercy ce vendredi, ou pour l’espoir italien Jannik Sinner s’il brille à Stockholm la semaine prochaine (Hurkacz y sera aussi).

Gaston, à une semaine près...

Quant au Masters NextGen, qui réunit à Milan les sept meilleurs joueurs de moins de 22 ans de la saison plus un jeune Italien issu d’un tournoi de qualifications, le plateau est quasi-complet également. Les deux meilleurs à ce jour, Jannik Sinner et Felix Auger-Aliassime, ont décidé de ne pas y participer, tout comme le jeune Américain Jenson Brooksby. L’Espagnol Carlos Alcaraz (18 ans, 35eme), les Américains Sebastian Korda (21 ans, 39eme) et Brandon Nakashima (20 ans, 65eme), l’Italien Lorenzo Musetti (19 ans, 67eme), les Argentins Juan Manuel Cerundolo (19 ans, 85eme) et Sebastian Baez (20 ans, 111eme) et le Danois Holger Rune (18 ans, 118eme) sont donc qualifiés, car la date limite était fixée à lundi dernier. Ce qui signifie qu’Hugo Gaston (21 ans, 103eme), actuellement devant Baez et Rune à la Race grâce à ses exploits parisiens, devra se contenter d’un statut de remplaçant. A moins qu’un joueur ne déclare forfait d’ici le 9 novembre, date du coup d’envoi du tournoi.