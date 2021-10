ATP : Gaston bientôt dans le Top 100 ?

Et si Hugo Gaston intégrait bientôt le Top 100 mondial ? Cette possibilité pourrait très bientôt se concrétiser, et même dès ce lundi, lors de la publication du prochain classement ATP. Pour que cela soit effectif, le Français, qui occupe actuellement la 112eme place mondiale, a une mission bien précise, celle de remporter le Challenger de Barcelone en Espagne. Et justement, le Tricolore va disputer la finale de cette épreuve, pas plus tard que ce dimanche. En effet, ce samedi, Hugo Gaston a disposé, lors des demi-finales de ce fameux tournoi, de son compatriote Alexandre Muller, 204eme joueur mondial et aujourd'hui âgé de 24 ans, en trois manches (6-2, 0-6, 6-0) et 1h39 de jeu. Une rencontre bien curieuse, avec pas moins de deux roues de bicyclette, une pour chacun. Il ne reste donc plus qu'une étape, celle de la finale qui verra la tête de série n°1 affronter le Bulgare Dimitar Kuzmanov, 218eme joueur mondial.

Une première finale cette année sur le circuit principal

Quoi qu'il arrive, Hugo Gaston, qui s'était fait connaître lors de la saison 2020, en atteignant le stade des huitièmes de finale de Roland-Garros, pour lequel il avait alors été invité, connaîtra son meilleur classement ce lundi, avec, au pire, la 103eme place mondiale, au mieux la 95eme. En progression constante, le Tricolore a aussi disputé sa première finale sur le circuit principal cette année, en 2021, et pas plus tard qu'au mois de juillet dernier, du côté de Gstaad en Suisse. Dans cet ATP 250, c'est le Norvégien Casper Ruud qui avait alors eu le dernier mot, en deux petits sets (6-3, 6-2). Pour la petite anecdote, Gaston disputera, ce dimanche, sa troisième finale sur le circuit Challenger. Pour le moment, cela ne lui a pas souri, au mois d'avril dernier, du côté de Rome en Italie, puis au mois de juillet dernier, du côté de Iasi en Moldavie. Cette troisième tentative pourrait, non seulement être la bonne, mais également lui faire franchir un sacré cap.