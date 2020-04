ATP : Gasquet ne s’imagine pas rejouer avant « des mois et des mois »

Même si la saison est officiellement suspendue jusqu’au 12 juillet, le président de l’ATP espère que la suite se passe normalement ou presque, avec la tournée nord-américaine, l’US Open, Roland-Garros et deux Masters 1000 sur terre battue, la tournée asiatique et le Masters. Il y a deux jours Rafael Nadal avait confié à deux radios espagnoles qu’il n’imaginait pas de grands tournois de tennis se dérouler « à court ou moyen terme ». Ce vendredi, Richard Gasquet, actuellement confiné dans le sud de la France, tient les mêmes propos dans les colonnes de L’Equipe : « Je ne nous vois pas jouer avant des mois et des mois. Pour déplacer des centaines de joueurs de toutes nationalités, ça ne va pas être facile, ça c’est sûr. Voyager, je ne vois pas comment… On a du temps. »

Gasquet philosophe

Pas du tout intéressé par le tennis en ce moment, l’actuel 50eme joueur mondial en profite pour réfléchir sur la mondialisation du tennis. On est allé trop loin, selon lui : « Le nombre de voyages qu’on fait, c’est incroyable. Quand j’ai commencé le tennis, tu jouais à peine 3-4 tournois après l’US Open, par exemple. Il y avait Metz, Vienne, Bercy. Maintenant, tu as des tournois partout. Ça n’arrête jamais. Il y a une certaine démesure dans le circuit. Tout est devenu "plus-plus" », regrette l’ancien grand espoir du tennis français, qui fêtera ses 34 ans en juin prochain. Avant la suspension de la saison, Richard Gasquet n’avait eu le temps que de disputer trois tournois en raison d’une blessure au genou gauche, avec un quart de finale à Montpellier et à Dubai à la clé.