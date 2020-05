ATP : Gaël Monfils convié au tournoi exhibition organisé par Dominic Thiem

Monfils a dit « oui » à Thiem

Le tennis semble avoir horreur du vide. Alors que le circuit ATP est en pause jusqu’à la fin du mois de juillet, de nombreuses initiatives se mettent en place pour permettre aux joueurs de maintenir un minimum d’activité. Après Patrick Mouratoglou et son Ultimate Tennis Showdown ou encore Novak Djokovic et son Adria Tour itinérant dans les Balkans, c’est Dominic Thiem qui a annoncé sa propre initiative. Le numéro 3 mondial a, en effet, confirmé qu’il allait participer à un tournoi sur invitation prévu du 7 au 11 juillet prochain sur la terre battue de Kitzbühel, où se tient habituellement à la fin du mois de juillet un tournoi comptant pour le circuit ATP. Alors que la Formule 1 va lancer sa saison à Spielberg, l’Autriche va attirer les regards du monde sportif avec ce tournoi.Ce tournoi, qui aura une dotation financière fixée à 300 000 euros, verra huit joueurs spécialement invités s’affronter sur un format calqué sur celui du Masters, disputé en fin d’année à Londres et qui déménagera à Turin dès 2021. « Le format garantit que chaque joueur disputera au moins trois matchs, a confirmé Wolfgang Thiem, partie prenante de l’organisation de l’événement et père de Dominic Thiem. L'objectif est d'offrir aux joueurs des matches dans les conditions de la compétition, qui sont plus difficiles à retrouver à l'entraînement. » Parmi les huit joueurs conviés, deux noms sont déjà acquis. Aux côtés de Dominic Thiem, Gaël Monfils a accepté de faire le déplacement en Autriche pour ce tournoi prévu « devant un public limité et, évidemment, dans le strict respect des consignes sanitaires imposées par le gouvernement », assure le directeur du tournoi Florian Zinnagl.