ATP : Fognini met fin à sa collaboration avec Mancini

Fabio Fognini (34 ans) et Alberto Mancini, l'histoire est déjà terminée. Dix mois après le début de leur collaboration, à l'été 2020, le joueur italien et l'entraîneur argentin ont décidé de se séparer. Sur les réseaux sociaux, "Fogna" a annoncé que son avenir s'écrirait avec un autre coach. "Cela a été une dizaine de mois intenses. Nous avons commencé à travailler dans la période la plus compliquée de ma vie dans le tennis. J'ai dû reprendre confiance en moi et ma forme physique après la double opération de la cheville", a posté le 31eme mondial, sans pour autant oublier de remercier Mancini pour ces dix mois passées ensemble. "Merci Luli pour ce petit bout de route fait ensemble. Tu es un grand coach mais avant tout un grand homme." L'ancien membre du Top 10 (il occupait la 9eme place mondiale en juillet 2019) qui ne fait plus partie aujourd'hui des trente premiers mondiaux doit très vite réagir et s'offrir un électrochoc après une saison très compliquée qui l'avait vu notamment subir une arthroscopie aux deux chevilles et connaître beaucoup de difficultés ensuite après la reprise de la compétition.

Une saison très compliquée pour Fognini

Le vainqueur du tournoi de Monte-Carlo en 2019 et huitième de finaliste dans la foulée à Roland-Garros a ainsi eu le plus grand mal à confirmer, y compris sur sa surface préférée. Absent sur le Rocher en 2020 pour défendre son titre, Fognini, également titré à Gstaad (2017), Hambourg et Stuttgart (en 2013) s'était notamment fait sortir d'entrée à Paris cette année-là. Quart de finaliste cette année à Monte-Carlo,Une période creuse ("Fogna" n'a plus enchaîné trois victoires depuis avril dernier) à laquelle l'ancien coach de Guillermo Coria n'a pas résisté.