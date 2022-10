ATP - Florence : Gasquet impuissant face à Nakashima

Bublik pour Moutet

Depuis sa défaite au troisième tour de l'US Open contre Rafael Nafal, Richard Gasquet est à la peine. Le joueur français a certes battu deux joueurs quasi-inconnus en Coupe Davis (l'Australien Kubler et le Belge Geerts), mais il a ensuite été ékiminé d'entrée à Metz, puis en quarts de finale du Challenger d'Orléans, puis dès son entrée en lice au Challenger de Mouilleron-le-Captif. Cette semaine, le 83eme mondial avait décidé de s'aligner à Florence, dans l'un des nombreux tournois créés suite au renoncement de la Chine à organiser des tournois pendant la pandémie de coronavirus, et il s'est incliné au premier tour.Le Californien, qui a remporté son premier tournoi du côté de San Diego (sa ville natale) le mois dernier, a servi 12 aces, 69% de premières balles, et n'a pas eu la moindre balle de break à défendre. Les deux manches se sont déroulées de la même façon : Gasquet a tenu jusqu'à 2-2, puis a perdu quatre jeux de suite. C'est donc Nakashima qui affrontera Celikbilek pour une place en quarts, alors que le Français retrouvera les courts lors du Challenger de Brest dans deux semaines.L'autre Français en lice en Toscane, Corentin Moutet, difficile vainqueur de son premier tour lundi soir, connait son adversaire au deuxième. Il s'agit du 43eme mondial Alexander Bublik, tête de série n°7, qui s'est défait de Cristian Garin sur le score de 7-5, 6-2 en 1h27 en servant 20 aces et sans être breaké.