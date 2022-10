ATP - Florence : Deuxième titre pour Auger-Aliassime

FELIX WINS IN FLORENCE! 💪@felixtennis defeats J.J. Wolf 6-4 6-4 to capture his second ATP title in his career.#FirenzeOpen pic.twitter.com/IIxR4hUPr1

Auger-Aliassime a frappé au bon moment

Félix Auger-Aliassime double la mise. Après avoir attendu sa neuvième finale pour remporter son premier titre en carrière à Rotterdam en début de saison, le Canadien a récidivé ce dimanche à Florence. Opposé à Jeffrey John Wolf, dont c’était la première apparition à un tel niveau, le 13eme joueur mondial n’a eu besoin que de deux manches pour faire la décision. Une finale dont l’entame a été marquée par l’indécision. En effet, les trois premiers jeux ont été conclus sur un break, permettant à « FAA » de prendre l’ascendant en menant trois jeux à un. Le natif de Montréal a eu l’opportunité de corser l’addition, obtenant trois balles de break dans le septième jeu. Néanmoins, l’Américain a su tenir bon et retarder l’échéance. C’est finalement sur son service et à la première balle de set que Félix Auger-Aliassime a concrétisé sa domination au tableau d’affichage.Cet ascendant, le Canadien n’est pas passé loin de le confirmer dès les premiers points de la deuxième manche. Toutefois, les deux balles de break obtenues n’ont pas pu être converties. La tête de série numéro 1 en Toscane a alors fait preuve de patience et attendu un trou d’air de Jeffrey John Wolf, ce qui a fini par venir dans le cinquième jeu. Sans concéder le moindre point, « FAA » a pris le service de son adversaire et fait un pas décisif vers le titre. Manquant l’opportunité d’un double break dans le septième jeu, le Montréalais a attendu de servir pour le gain du match afin de sceller le sort de cette finale. La première occasion a été la bonne pour Félix Auger-Aliassime (6-4, 6-4 en 1h43’) qui, après son échec à Marseille, ajoute une deuxième ligne à son palmarès. Un succès qui va lui ouvrir les portes du Top 10 mondial dès ce lundi. Jeffrey John Wolf, après cette première finale, va se rapprocher des 50 premières places au classement ATP.