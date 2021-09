ATP : Fin de saison pour Goffin

Après Rafael Nadal (pied) et Dominic Thiem (poignet), un autre joueur majeur du circuit ATP est contraint de mettre un terme à sa saison en raison d’une blessure. Le Belge David Goffin (30 ans, 30eme) a annoncé ce jeudi qu’il se tournait déjà vers 2022, alors qu'il était inscrit à Metz, San Diego et Indian Wells ces prochaines semaines. « Je voulais vous dire que malheureusement je mettais un terme à ma saison qui a été compliquée, notamment avec mon genou. Je veux prendre le temps pour mon corps de récupérer, c’est important. Cela me permettra de revenir meilleur en 2022, plus fort et avec une meilleure énergie », a écrit le joueur sur son compte Instagram. Cette saison 2021 ne restera pas dans les annales du natif de Rocourt, qui a gagné 14 matchs et en a perdu 14 également, le plaçant 53eme à la Race ce jeudi.

Cinq défaites d'entrée depuis mai

Éliminé d’entrée à l’Open d’Australie par Alexey Popyrin, il a bien rebondi en remportant le tournoi de Montpellier au détriment de Roberto Bautista Agut. Son seul moment fort du printemps aura été son quart de finale à Monte-Carlo, où il s’est incliné contre Daniel Evans. Il n’a plus gagné un match depuis son premier tour à Rome il y a quatre mois, enchaînant cinq défaites d’entrée à Lyon, Roland-Garros, Halle, Cincinnati et à l’US Open. A Halle, le Belge avait dû abandonner contre Corentin Moutet après avoir glissé sur le gazon et s’être blessé à la cheville, ce qui lui avait valu un forfait à Wimbledon et aux Jeux Olympiques. Aux Etats-Unis, c’est son genou gauche qui lui a posé problème, et on ne reverra donc pas le Belge avant le mois de janvier. Ancien numéro 7 mondial, en novembre 2017 lorsqu’il avait disputé la finale du Masters de Londres (défaite contre Dimitrov), David Goffin va tenter de se reconstruire pour retrouver un tel niveau. Mais au vu de la concurrence, cela s'annonce compliqué.