ATP : Fin de carrière pour Kevin Anderson

Anderson : « J'ai donné le meilleur de moi-même »

Kevin Anderson a décidé que l’heure était venue. Le Sud-Africain, âgé de 35 ans, a annoncé au travers d’un message publié sur les réseaux sociaux que sa carrière de joueur de tennis professionnel, entamée en 2007, est arrivée à son terme. « J'ai vécu tellement de défis et d'émotions différents, ce sport peut être exaltant et en même temps solitaire, a déclaré le natif de Johannesbourg via son compte officiel Twitter. J'ai eu des hauts et des bas, mais je ne changerais ça pour rien au monde. Mon parcours m'a aidé à devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis finalement arrivé à la difficile décision de me retirer du tennis professionnel. » S’il a disputé sa première finale sur le circuit ATP en 2008 à Las Vegas et remporté son premier titre en 2011 dans sa ville natale, Kevin Anderson a surtout percé en 2017 et 2018 quand, à deux reprises il a disputé une finale en Grand Chelem. Tout d’abord battu par Rafael Nadal à l’US Open, il a ensuite chuté contre Novak Djokovic sur le gazon de Wimbledon.Des performances de tout premier ordre qui lui ont permis d’atteindre la place de numéro 5 mondial en juillet 2018, dans la foulée de son Wimbledon conclu en finale. Toutefois, de nombreuses blessures à une cheville, une épaule ou encore à un genou l’ont stoppé net dans sa progression. Retombé au 107eme rang ce lundi, Kevin Anderson aura disputé son dernier match sur le circuit en mars dernier à Miami avec une défaite au deuxième tour face à Juan Manuel Cerundolo. « Quand j'étais enfant, mon père me disait que le succès n'est pas défini par les résultats, mais par les efforts et les sacrifices que vous faites en cours de route pour devenir le meilleur que vous puissiez être, a-t-il ajouté. J'ai donné le meilleur de moi-même. » Au total, le Sud-Africain aura remporté sept titres en 20 finales disputées, le dernier remontant à juillet dernier sur le gazon de Newport aux dépens de Jenson Brooksby, ce qui lui avait permis de mettre un terme à deux ans et demi de disette.