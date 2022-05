ATP : Fin de carrière à l'issue de la saison pour Gilles Simon

Ce fut une aventure magique, merveilleuse et extraordinaire. Elle s’arrêtera à la fin de l’année. Un énorme MERCI à tous ceux qui l’ont rendue possible.

Simon pas certain d’aller à Roland-Garros

2022 verra une page se tourner pour le tennis français. Alors que Jo-Wilfried Tsonga a récemment annoncé que le prochain tournoi de Roland-Garros serait sa dernière apparition sur les courts dans sa carrière, un autre membre des « Mousquetaires » a décidé de raccrocher sa raquette au terme de la saison. Au travers d’un message publié sur son compte officiel Twitter, Gilles Simon a annoncé que sa carrière débutée en 2022 allait arriver à son terme dans quelques mois. « Ce fut une aventure magique, merveilleuse et extraordinaire. Elle s’arrêtera à la fin de l’année, a ainsi déclaré le Niçois sur le réseau social. Un énorme merci à tous ceux qui l’ont rendue possible. » Un départ à la retraite que Gilles Simon assure être avec « aucune tristesse, aucun regret ». Toutefois, si la fin se rapproche, le Niçois assure que ça sa fin de carrière ne sera pas en roue libre. « Juste la volonté de mettre tout ce qu’il me reste. Sur chaque match, jusqu’à la fin », a-t-il ajouté.Si Jo-Wilfried Tsonga compte bien être présent Porte d’Auteuil pour une dernière danse, ce n’est pas encore certain pour Gilles Simon. Actuel 160eme mondial, le joueur de 37 ans aura besoin d’un coup de main de la part de la Fédération Française de tennis afin d’obtenir une invitation pour les Internationaux de France. Une carrière qui a vu Gilles Simon grimper dans la hiérarchie mondiale jusqu’au sixième rang en janvier 2009. Vainqueur de la Coupe Davis en 2017 aux côtés de Lucas Pouille, Richard Gasquet, Pierre-Hugues Herbert et Jo-Wilfried Tsonga, le Niçois aura connu deux quarts de finale en Grand Chelem, en Australie en 2009 face à Rafael Nadal et à Wimbledon en 2015 face à Roger Federer. Au total, Gilles Simon aura remporté quatorze titres sur le circuit ATP, le premier étant à Marseille en 2007 et le dernier à Metz onze ans plus tard. Le natif de Nice aura encore quelques mois pour se forger de beaux souvenirs d’une carrière exemplaire.