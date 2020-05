ATP : Federer profite de cette pause pour se ressourcer

Visiblement, Roger Federer profite à fond de cette pause inattendue. Opéré du genou droit en février dernier, le Suisse attend désormais la reprise de la saison de tennis, à l'arrêt à cause de la pandémie de coronavirus. Lors d'un échange avec Gustavo Kuerten pour soutenir la campagne « Vencendo Juntos » (« Gagner ensemble »), l'actuel numéro 4 à l'ATP a fait le point sur sa situation personnelle. « Je ne m'entraîne pas pour le moment, parce que je n'en vois pas l'utilité pour être honnête. Je suis satisfait de mon état physique, mais la reprise est encore loin à mon avis. Et je pense qu'il est important de profiter mentalement de cette pause à ce stade de ma carrière, après avoir tant joué au tennis », a notamment expliqué le Suisse, à qui la pause fait beaucoup de bien. « Le circuit ne me manque pas tellement, a-t-il par la suite confié. Mais je le ressentirai quand je serai sur le point de reprendre la compétition et que j'aurai un objectif pour m'entraîner. Je serai super motivé »

« Je n'imagine pas voir un stade vide »

En ce qui concerne la reprise de la saison, Federer n'est clairement pas fan du huis clos. « Je n'imagine pas voir un stade vide. J'espère que ça n'arrivera pas. Même si, quand nous nous entraînons, la plupart du temps, il n'y a personne. C'est possible évidemment de jouer sans public, mais j'espère vraiment que le circuit reprendra comme avant, même s'il faut attendre un peu plus pour un retour à la normale. Ou dans des grands courts au moins remplis au tiers ou à moitié », a reconnu l'intéressé, dans des propos rapportés par Globo Esporte. En attendant, Federer va pouvoir encore profiter de cette pause auprès des siens. En effet, pour le moment, le programme de la fin de saison est encore incertain et notamment en ce qui concerne la tenue de Roland-Garros et de l'US Open, prévu à la fin de l'été.