ATP : Federer n'ira pas à Miami

Le premier Masters 1000 de tennis de cette année 2021 se jouera sans Roger Federer. En effet, le Suisse a préféré se retirer de la liste des engagés et renoncer à ce prestigieux tournoi qui se déroulera entre les 24 mars et 4 avril prochains, d'après les informations du Miami Herald. Une décision qui est intervenue ce lundi, d'après le média suisse RTS suivi donc du média basé à Miami, qui a eu confirmation auprès de Tony Godsick, agent du principal intéressé. Le Bâlois préfère ainsi se concentrer sur son grand retour sur le circuit ATP, qui interviendra ainsi après une longue absence de plus d'un an. Un retour qui ne devrait d'ailleurs pas vraiment tarder. En effet, Federer est attendu dès ce 8 mars du côté de Doha, pour un tournoi qui prendra ensuite fin le 13 mars. Dans la foulée, le Suisse est censé enchaîner avec Dubaï, pour un tournoi programmé du 14 au 20 mars prochains.

Quid de la saison sur terre battue pour Federer ?

Deux épreuves disputées sur dur qu'il devrait donc jouer, si son état physique actuel le lui permet. Par la suite, viendra ainsi la saison sur terre battue, même si le programme de la légende de la petite balle jaune n'est pas encore connue. Mais en attendant, il ne manquera certainement pas de se préparer au mieux. Pour ce qui est du Masters 1000 de Miami, la prestigieuse épreuve comptait bien réunir le gratin du tennis mondial, malgré la pandémie de coronavirus, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde. Mais finalement, c'est le « Big 3 » qui se retrouve donc déjà amputé de l'un de ses membres. En ce qui concerne les deux autres, leur présence du côté de la Floride est encore bien loin d'être acquise. Toujours blessé aux abdominaux, Novak Djokovic reste incertain. Enfin, Rafael Nadal, qui souffre du dos, a renoncé à Rotterdam et Acapulco, mais pourrait bel et bien être présent à Miami.