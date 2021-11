ATP : Federer ne devrait pas jouer l'Open d'Australie mais n'envisage pas de prendre sa retraite pour autant

Quand Roger Federer reprendra-t-il la compétition et la reprendra-t-il un jour ? Depuis que le Suisse a de nouveau interrompu sa carrière afin de soigner une énième blessure, au genou droit, ces deux questions sont sur toutes les lèvres de ses supporters. L'intervention de son entraîneur Ivan Ljubicic, ce lundi au micro de la BBC, devrait éclairer les fans de Federer, impatients de revoir leur idole sur le court au même titre qu'ils redoutent à chaque fois que le Bâlois disparaît des radars, comme c'est de nouveau le cas, qu'il finisse par raccrocher définitivement. A en croire le coach de celui qui n'a plus rejoué depuis son opération du genou droit de l'été dernier, la retraite, ce n'est toujours pas pour tout de suite pour le légendaire champion qui a désormais dépassé les quarante ans. "Nous reverrons Roger Federer en action l'année prochaine. Je ne sais pas encore exactement quand, mais il fait de la rééducation : il se remet petit à petit, il n'y a pas d'urgence (...) Mais nous avons parlé et je peux garantir qu'il veut reprendre le tennis. Il prendra sa retraite quand il le décidera, mais je ne pense pas que ça arrivera tout de suite." Le Croate assure en effet que l'homme aux vingt titres en Grand Chelem (même si son dernier sacre dans un Majeur, à l'Open d'Australie en 2018 commence à dater) a bien l'intention de revenir sur le circuit, et de surcroît au premier plan.

Un retour, oui, mais probablement pas à Melbourne

En revanche,, là même où il avait décroché il y a trois ans son vingtième titre en Grand Chelem. Pour Ljubicic, même si son protégé rêverait bien évidemment d'être de la partie en Australie en janvier prochain, il ne devrait pas être suffisamment prêt pour autant. D'autant que son entraîneur l'assure :"Il est peu probable que nous voyons Roger Federer à l'Open d'Australie, et le connaissant, il voudra être sûr d'être à cent pour cent pour pouvoir jouer et gagner le tournoi. Je pense donc que l'Open d'Australie n'est pas une réelle possibilité pour le moment", indique le vainqueur de la Coupe Davis en 2005, assurant que"Il ira étape par étape parce qu'il a 40 ans maintenant et il doit être patient. Il ne peut pas récupérer aussi vite qu'avant." En revanche, à entendre Ljubicic, il peut toujours récupérer et revenir au premier plan. Pour ses fans, il s'agit déjà d'une excellente nouvelle.