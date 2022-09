ATP : Federer jouera-t-il la Laver Cup ?

Federer est toujours inscrit à Bâle

Le 23 septembre 2022 est censé être marqué d’une pierre blanche dans le monde du tennis. Ce jour-là, Roger Federer doit faire son retour sur les courts, lui qu’on a plus vu depuis juillet 2021 et sa défaite en quarts de finale à Wimbledon contre Hubert Hurkacz. Opéré du genou droit le mois suivant, il avait rapidement annoncé son objectif de revenir sur le court à l’occasion de la cinquième édition de la Laver Cup, qui se déroulera à l’O2 Arena de Londres. Mais à mesure que la date de cette compétition entre joueurs européens et joueurs du reste du monde approche, l’inquiétude grandit. Selon le journal suisse Tages Anzeiger, de l’eau serait apparue dans le genou du joueur de 41 ans, ce qui lui procure des douleurs en jouant. L’homme aux 20 tournois du Grand Chelem n’a pas évoqué le sujet officiellement, et la presse suisse tente d’obtenir des informations auprès de son entourage. «», a ainsi confié son agent Tony Godsick à Blick.Difficile de savoir à cette heure si le légendaire tennisman pourra s'aligner sur le court, raquette en main, pour cette Laver Cup qui s'annonce exceptionnelle avec la présence, pour la première fois, de Rafael Nadal, de Novak Djokovic et d'Andy Murray, où s'il devra se contenter d'une apparition pour faire plaisir à la foule, sachant que ces trois de "compétition" se dérouleront à guichets fermés. En attendant, Roger Federer reste par ailleurs toujours inscrit au tournoi de Bâle, qui se tiendra du 24 au 30 octobre. ", a affirmé le président du tournoi suisse. Et si c'était le dernier de l'immense carrière de Federer ?