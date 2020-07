ATP / Federer : « J'ai encore tellement de temps devant moi »

Roger Federer a décidé de prendre la parole. Dans une interview télévisée diffusée ce samedi dans l'émission Panorama Plus sur la chaîne suisse SRF, le tennisman a donné de ses nouvelles. Le Bâlois n'a pas manqué de partager son avis sur la situation actuelle de la saison 2020 de tennis du circuit ATP, actuellement interrompue depuis la mi-mars en raison de la pandémie de coronavirus, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde. Par conséquent, les tournois de tennis masculin doivent reprendre, si tout se passe bien, à partir du 21 août prochain. Ensuite, le sportif est également revenu sur ses ambitions personnelles, lui qui est désormais âgé de 38 ans. Après une carrière professionnelle entamée il y a tout juste 22 ans, soit en 1998, le joueur a depuis notamment remporté un total de 20 titres du Grand Chelem, dont le dernier il y a deux bonnes années de cela, à l'occasion de l'Open d'Australie 2018, face au Croate Marin Cilic, en cinq sets (6-2, 6-7, 6-3, 3-6, 6-1).

Federer : « C'est un long chemin, mais je suis prêt »

Enfin, Roger Federer n'a pas manqué non plus d'évoquer son futur retour à la compétition. Pour rappel, le Suisse a laissé tomber cette fin de saison 2020, avec, en ligne de mire, l'Open d'Australie 2021. Depuis le match de charité organisé en Afrique du Sud en février dernier, le sportif n'a disputé qu'une seule petite rencontre sur un court : « J'ai joué une seule fois depuis ce match en Afrique du Sud. J'espère d'ailleurs que je saurai toujours jouer au tennis quand je reviendrai. Bon, j'ai tapé plusieurs fois contre le mur. Mais je ne me suis retrouvé qu'une seule fois sur un court. Bien sûr, c'est extrême. Je pourrais jouer en me tenant debout sans effectuer de déplacements. Mais j'ai encore tellement de temps devant moi. » Apparu souriant et détendu durant cet entretien télévisé, Federer a affirmé ne se mettre clairement aucune pression. Il est conscient que cette situation est familière pour lui, puisqu'il l'a, en effet, déjà vécue par le passé : « L'objectif est d'être à nouveau en forme à 100% le 1er janvier. Il existe maintenant un bloc conditionnel de 20 semaines. C'est un long chemin, mais je suis prêt. »