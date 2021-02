ATP : Federer fera son retour à Doha en mars

C'est désormais officiel. Roger Federer fera bel et bien son grand retour en compétition sur le circuit ATP de tennis, au mois de mars prochain, du côté de Doha. Ce tournoi est programmé entre les 8 et 13 mars prochains. C'est en tout cas ce que le principal intéressé, classé actuellement à la quatrième place mondiale et qui compte 20 titres du Grand Chelem à son palmarès, a lui-même confirmé, à la télévision suisse SRF : « Pour la première fois, j'ai le sentiment que mon genou est à nouveau prêt à jouer des tournois. Vous devez par exemple être mentalement et physiquement prêt à jouer cinq matchs en cinq jours. Pour cette raison, je reviens au tournoi du Qatar à Doha. » Pour voir trace du Suisse pour la dernière fois sur les courts, il faut déjà remonter au mois de janvier 2020. C'était du côté de l'Open d'Australie.

Quid de la suite de sa saison ?



Son parcours s'était arrêté au stade des demi-finales, contre le Serbe Novak Djokovic, numéro un mondial. Une absence depuis plus d'un an, soit même treize mois au total, après sa dernière rencontre disputée, en raison notamment de blessures, lui qui a ainsi notamment été opéré du genou à deux reprises l'année dernière, mais également certainement à cause aussi de la pandémie de coronavirus, qui continue d'ailleurs encore aujourd'hui de sévir à travers le monde.

Cette année, Federer n'a pas voulu se rendre en Australie, pour y disputer l'édition 2021 du premier Grand Chelem de l'année. Plusieurs raisons avaient ainsi été évoquées pour expliquer ce forfait. En effet, elles étaient d'ordre physique, mais également d'ordre familial. Quant à la suite à donner à sa saison 2021, Roger Federer semble visiblement avoir déjà sa petite idée. En effet, le Suisse vise ainsi notamment Wimbledon ainsi que les Jeux Olympiques d'été de Tokyo au Japon.