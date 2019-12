ATP : Federer évoque sa fin de carrière

Mais quand s'arrêtera Roger Federer ? Le Bâlois, pourtant âgé de 38 ans, ne souhaite pas trop en dire, sur le sujet. Interrogé par plusieurs médias suisses, le tennisman s'est même montré particulièrement philosophe, sur la question. La retraite est quelque chose à envisager, mais pas dans l'immédiat, visiblement. C'est en tout cas ce que le principal intéressé, qui compte 20 Grands Chelems à son immense palmarès, a déclaré auprès de l'hebdomadaire suisse SonntagsZeitung, même s'il est donc resté plutôt évasif, la plupart du temps.

« Les 20, 25 dernières années sont passées tellement vite »

« Habituellement, on me demande combien de temps je vais encore jouer, a déclaré Federer. Je ne le sais pas. Je suis moi-même curieux. Ce que je sais, c’est que les 20, 25 dernières années sont passées tellement vite (…) Je suis assis ici, j’ai 38 ans et je me dis : est-ce que c’est déjà fini ? Si c’est déjà le cas, alors c’est allé très vite. Mais c’est beau et rassurant car quand le temps passe vite, cela veut dire qu’on a pris du plaisir. Ce fut le cas pour moi. J’ai passé de merveilleuses années sur le circuit. Et j’en vivrai encore de très belles après ma carrière. Mais je sais déjà que cette vie, la famille du tennis me manqueront. Alors c’est pour ça que j’en profite à fond. » Federer assure ne pas fuir cette retraite qui n'a pourtant jamais été aussi proche : « Je ne veux pas repousser les pensées de la fin. Elles en font partie, elles sont réelles. Je ressens de la gratitude pour ce que j’ai pu vivre et elles peuvent aussi être une source de motivation pour m’encourager à réfléchir à ce que je peux faire différemment pour rester plus longtemps sur le circuit. »

Federer a confirmé son programme pour 2020

Cette saison 2019, Roger Federer l'a bouclée une nouvelle fois au sommet, à la troisième place mondiale. Le Suisse semble ainsi être désormais tourné pleinement vers 2020. Dans ses différents entretiens accordés à la presse suisse, il a même plus ou moins confirmé les contours de sa saison qui s'annonce. « A priori mon calendrier pour 2020 serait l’Open d’Australie, mon match d’exhibition en Afrique du Sud contre Rafa au Cap, Dubaï, Indian Wells, Bogota, Miami, Roland-Garros, Halle, Wimbledon, les Jeux Olympiques de Tokyo, Cincinnati, US Open, Laver Cup, Shanghai, Bâle et donc le Masters si je suis qualifié », a-t-il ainsi déclaré.