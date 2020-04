ATP : Federer et Nadal... en live Instagram

[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/atp-the-first-but-legendary-instagram-live-between-roger-federer-and-rafael-nadal-CNT000001pwHWQ.html"][/EMBED]



Comme si de rien n'était, et surtout sans prévenir, Rafael Nadal et Roger Federer ont échangé durant une dizaine de minutes en direct sur Instagram, lundi (comme Novak Djokovic et Stan Wawrinka la veille). Après avoir bien ri sur les difficultés de l'Espagnol à lancer le procédé, "Rafa" se qualifiant lui-même de "désastre", Roger Federer a ensuite rassuré sur son état de santé, lui qui a été opéré du genou et devait normalement rater Roland-Garros : "C'est la seule bonne nouvelle de ce confinement : j'ai beaucoup de temps. Tout va bien, je suis content." Rafael Nadal, lui, a avoué qu'il n'avait pas touché une raquette depuis Indian Wells, premier tournoi annulé le 9 mars.

« En fait, j'ai toujours été gaucher »

Par ailleurs, révélation amusante du n°2 mondial quand "Rodgeur" lui demande s'il est vraiment né droitier : "C'est une légende, assure-t-il ainsi. J'ai commencé à deux mains des deux côtés et je tapais deux revers, donc les gens ne savaient pas. Mais en fait, j'ai toujours été gaucher." Puis il a conclu avec Andy Murray - non visible en replay -, le Britannique révélant notamment qu'il avait sélectionné Rafael Nadal pour s'entraîner avant le Masters 1000 de Madrid virtuel sur terre battue, la semaine prochaine (que les deux joueront) : "Tu étais incroyable, mais fatigué au bout d'un set ! Je n'ai jamais vu ça !" Enfin, le duodécuple vainqueur de Roland-Garros a été taquiné par Andy Murray sur une possible paternité à venir, et celui-ci n'a pas repoussé l'idée : "J'espère bientôt, on ne sait jamais !"