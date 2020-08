ATP : Federer et Nadal appellent à l'unité, le conseil des joueurs réagit également

I agree @RafaelNadal. These are uncertain and challenging times, but I believe it’s critical for us to stand united as players, and as a sport, to pave the best way forward. https://t.co/foAmiLVrdV

Nadal : « La séparation et la désunion ne sont clairement pas la solution »



« Un nouveau syndicat ne peut pas co-exister avec l'ATP »

Se dirige-t-on vers une crise au sein du circuit ATP de tennis ? Dans tous les cas, ce vendredi, le quotidien américain New York Times a dévoilé que Novak Djokovic, qui en était pourtant le président, ainsi que Vasek Pospisil auraient décidé de démissionner du Conseil des Joueurs de l'ATP.La sortie de cette nouvelle n'a pas manqué de faire grand bruit dans le monde de la petite balle jaune. Ce samedi, en début de soirée, Rafael Nadal s'est alors emparé de son compte Twitter officiel, appelant alors au calme.L'Espagnol a ainsi notamment écrit : « Le monde vit une situation difficile et compliquée. Je crois personnellement qu'il est temps d'être calme et de travailler tous ensemble dans la même direction. Il est temps pour l'unité, pas pour la séparation. Ce sont des moments où de grandes choses peuvent être accomplies tant que le monde du tennis est uni.Nous avons un problème plus grave et la séparation et la désunion ne sont certainement pas la solution. » Une petite heure plus tard, le Suisse Roger Federer lui a alors emboîté le pas. Également sur Twitter, le Bâlois a ainsi apporté son soutien au Majorquin en ces termes : « Je suis d'accord Rafael Nadal. Ce sont des temps incertains et difficiles, mais je pense qu'il est essentiel pour nous de rester unis en tant que joueurs et en tant que sport pour ouvrir la meilleure voie. »De son côté, le fameux conseil des joueurs a ainsi également déjà réagi. Dans un mail adressé aux joueurs, qui a fuité, et relayé par un journaliste américain, ce message signé par Kevin Anderson, Roger Federer, Jürgen Melzer, Rafael Nadal, Sam Querrey ainsi que Bruno Soares indique ainsi notamment : «(...) Un nouveau syndicat ne peut pas co-exister avec l'ATP. Notre objectif est de vous notifier de notre position et de nous assurer que tout le monde comprenne bien ce que cela implique. » Une histoire qui est donc bien loin d'être terminée.