ATP : Federer en retraite en 2021 ? Son coach n'y croit pas

Roger Federer (38 ans) va-t-il en reprendre pour (au moins) un an de plus ? Son entraîneur en est persuadé. Alors que le bruit court que le champion suisse raccrochera définitivement après les Jeux Olympiques de Tokyo, reportés en 2021, et ce tournoi de Bâle sur ses terres qui lui est si cher, Severin Luthi ne voit pas du tout les choses de cette façon. Interrogé dans le magazine Smash, le coach du numéro 4 mondial assure que son protégé aime trop le tennis pour ne pas prolonger le plaisir, au moins jusqu'en 2022. « Rien ne peut être exclu à cent pour cent, mais vu qu’il aime toujours le tennis et qu’il partage du temps avec les amis qu’il a partout, je ne pense pas qu’il prendra sa retraite en 2021 », avoue Luthi, confiant au passage qu'il n'a jamais été question pour Federer d'arrêter dès lors qu'il s'éclate toujours autant dans son sport. A entendre son coach, quand beaucoup de joueurs proches de la fin digèrent de plus en plus mal de devoir faire et défaire leurs valises en permanence, le Bâlois ne semble même pas lassé, lui, de bouger de ville en ville chaque semaine. « Il aime toujours la vie sur le circuit, je ne l’ai jamais entendu dire qu’il doit arrêter parce qu’il veut changer de vie ou qu’il est fatigué de voyager. »

Pendant ce temps-là, Federer positive

Actuellement, la légende aux vingt titres en Grand Chelem est toujours au repos, et pas uniquement en raison de la pandémie de Covid-19 qui a gelé le calendrier. De nouveau opéré au genou droit il y a quelques jours, « RF », plus apparu depuis sa demi-finale perdue contre Novak Djokovic à l'Open d'Australie, aurait dû de toute façon tirer un trait sur cette saison 2020. Au niveau timing, le vétéran pouvait difficilement faire mieux. « La vérité est que la blessure est arrivée au meilleur moment possible », reconnaît son entraîneur, toutefois conscient que cette double opération laissera forcément des traces chez son poulain. Même si, pour le connaître par coeur, Luthi sait que Federer en sortira très certainement encore grandi. « Dès le premier instant, il a envisagé l’avenir avec optimisme et illusion et y a fait face de manière positive, assure l'entraîneur suisse. Je pense qu’il peut tirer un grand profit de tout le processus qu’il a vécu en 2016. » Surtout avec encore au moins un an de tennis devant lui.