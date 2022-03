ATP : Federer de retour à l'entraînement plus tôt que prévu ?

Et si Roger Federer revenait plus tôt que prévu à l'entraînement ? Cette hypothèse a pris forme ces dernières heures. En effet, selon le média suisse Blick, c'est même cette semaine que le Bâlois pourrait donc de nouveau reprendre les entraînements, en compagnie de sa femme Mirka, elle-même ancienne joueuse. Une annonce qui peut surprendre. En effet, à l'occasion du début du mois de février dernier, le Suisse avait alors indiqué que son retour sur un court de tennis était programmé pour "avril ou mai". L'été dernier, Federer avait alors été opéré de son genou droit, et ce pour la troisième fois. Aujourd'hui âgé de 40 ans, le Suisse se fait donc particulièrement rare, ces derniers temps, sur les courts de tennis ATP. A l'automne dernier, auprès de La Tribune de Genève, l'homme aux 20 tournois du Grand Chelem déclarait alors ainsi notamment qu'il serait "incroyablement surpris de pouvoir jouer à Wimbledon" en 2022.

Federer est redescendu à la 27eme place mondiale

Auprès du quotidien suisse Tages-Anzeiger, Severin Lüthi, qui n'est autre que son entraîneur, s'était alors exprimé notamment sur la situation actuelle de son protégé : "Il peut toujours faire plus et travailler activement. Non seulement les muscles du genou ou de la jambe sont renforcés, mais tout le corps est renforcé. C'est un vrai programme de conditionnement". Aujourd'hui redescendu à la 27eme place mondiale, Roger Federer n'a plus disputé la moindre rencontre depuis l'édition 2021 de Wimbledon. A cette occasion, le Suisse avait alors chuté lors des quarts de finale, battu par le Polonais Hubert Hurkacz, qui occupe aujourd'hui la dixième place mondiale. Une victoire acquise au bout de 1h51 de jeu et après trois sets (6-3, 7-6 (4), 6-0). L'ancien numéro un mondial n'a plus disputé la moindre finale de Grand Chelem depuis l'édition 2019 de Wimbledon. Quant à son dernier succès final dans un Majeur, il remonte à l'édition 2018 de l'Open d'Australie.