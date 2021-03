ATP : Federer - Chardy pour commencer ?

Le Qatar ExxonMobil Open est le théâtre d’un grand événement, le retour à la compétition de Roger Federer. Le Suisse a été sacré à trois reprises à Doha (2005, 2006 et 2011) mais, blessé au genou, il n’a plus joué de match officiel depuis sa demi-finale perdue en janvier 2020 à l’Open d’Australie. En 2021, il devait prendre part au premier Grand Chelem de la saison mais a finalement renoncé. Federer est tête de série n°2 et débutera son tournoi au stade des huitièmes de finale. Dominic Thiem (n°1), le tenant du titre Andrey Rublev (n°2) et Denis Shapovalov (n°4) sont également exemptés de premier tour. L’Autrichien fait son retour sur le circuit trois semaines après sa déroute contre Grigor Dimitrov en huitièmes de finale de l’Open d’Australie. Jérémy Chardy et Richard Gasquet sont les deux seuls Français engagés dans le tableau. Le premier va affronter Daniel Evans au premier tour (avant Federer au deuxième ?) tandis que Gasquet a hérité d’un qualifié.



DOHA (Qatar, ATP 250, dur extérieur, 747 883€)

Tenant du titre : Andrey Rublev (RUS)



1er tour

Thiem (AUT, n°1) - Bye

Zayid (QAT, WC) - Karatsev (RUS, WC)

Ramanathan (IND, Q) - Bublik (KAZ)

Opelka (USA) - Bautista Agut (ESP, n°5)



Rublev (RUS, n°3) - Bye

Gasquet (FRA) - Rola (SLO, Q)

Lajovic (SER) - Fucsovics (HON)

Harris (AFS, Q) - Wawrinka (SUI, n°7)



Goffin (BEL, n°6) - Krajinovic (SER)

Sonego (ITA) - Fritz (USA)

O'Connell (AUS, Q) - Pospisil (CAN)

Shapovalov (CAN, n°4) - Bye



Coric (CRO, n°8) - Jaziri (TUN, WC)

Basilashvili (GEO) - Millman (AUS)

Chardy (FRA) - Evans (GBR)

Federer (SUI, n°2) - Bye



Daniil Medvedev doit rebondir. Une semaine après avoir été sorti au premier tour du tournoi de Rotterdam, le 3eme mondial se rend à Marseille où il sera tête de série n°1. Le Russe est qualifié directement pour les huitièmes de finale à l’instar de Stefanos Tsitsipas (n°2), vainqueur des deux dernières éditions du tournoi, Karen Khachanov (n°3) et Ugo Humbert (n°4). Lucas Pouille affrontera un qualifié au premier tour, Pierre-Hugues Herbert sera opposé à Kei Nishikori et Jo-Wilfried Tsonga à Feliciano Lopez. Hugo Gaston et Benjamin Bonzi ont reçu une wild card. Le frère cadet de Stefanos Tsitsipas, Petros, a également été invité pour figurer dans le tableau principal. Il est 967eme mondial et affrontera Alejandro Davidovich Fokina (n°7).



MARSEILLE (France, ATP 250, dur indoor, 409 765€)

Tenant du titre : Stefanos Tsitsipas (GRE)



1er tour

Medvedev (RUS, n°1) - Bye

Hanfmann (ALL) - Gerasimov (BIE)

Novak (AUT) - Gaston (FRA, WC)

Barrère (FRA) - Sinner (ITA, n°5)



Khachanov (RUS, n°3) - Bye

Travaglia (ITA) - McDonald (USA)

Q - Bonzi (FRA, WC)

Ruusuvuori (FIN) - Nishioka (JAP, n°8)



Davidovich Fokina (ESP, n°7) - P.Tsitsipas (GRE, WC)

Kukushkin (KAZ) - Q

Tsonga (FRA) - Lopez (ESP)

Humbert (FRA, n°4) - Bye



Nishikori (JAP, n°6) - Herbert (FRA)

Norrie (GBR) - Q

Pouille (FRA) - Q

S.Tsitsipas (GRE, n°2) - Bye



Après Cordoba et Buenos Aires en Argentine, la saison de terre battue se poursuit à Santiago, capitale du Chili. Le local Cristian Garin est tête de série n°1. Il tentera de remporter son premier match sur terre en 2021. Benoit Paire (n°2), seul Français dans le tableau, veut retrouver de bonnes sensations. L’Avignonnais sort d’une défaite au 1er à Buenos Aires, où il a complètement craqué face au jeune argentin Francisco Cerundolo. Ce dernier, finaliste de l’Argentina Open, participe également au Chile Dove Men+Care Open tandis que son frère Juan Manuel, vainqueur du tournoi de Cordoba, a reçu une wild card. A l’instar de Cristian Garin et Benoît Paire, Pablo Andujar (n°3) et Laslo Djere (n°4) sont qualifiés directement pour les huitièmes de finale.



SANTIAGO (Chili, ATP 250, terre battue, 330 702€)

Tenant du titre : Thiago Seyboth Wild (BRE)



1er tour

Garin (CHI, n°1) - Bye

Kovalik (SLQ) - Q

J.Sousa (POR) - Q

Mager (ITA) - Coria (ARG, n°7)



Andujar (ESP, n°3) - Bye

Galan (COL) - Altmaier (ALL)

Lama (CHI, WC) - J.M.Cerundolo (ARG, WC)

Carballes Baena (ESP) - Caruso (ITA, n°6)



Tiafoe (USA, n°5) - Jarry (CHI, WC)

Bagnis (ARG) - Cecchinato (ITA)

P.Sousa (POR) - L.Mayer (ARG)

Bye - Djere (SER, n°4)



Delbonis (ARG, n°8) - Munar (ESP)

F.Cerundolo (ARG) - Martin (SLQ)

Q - Q

Bye - Paire (FRA, n°2)