ATP - Estoril : Gasquet forfait

A 34 ans (il en aura 35 en juin), Richard Gasquet n'en finit plus d'être rattrapé par l'usure de son corps et les pépins physiques de tout type. Et ce n'est donc pas encore au Portugal que le Biterrois lancera sa saison. Jeudi, à une heure de disputer son deuxième match de suite à Estoril et d'affronter le Chilien Cristian Garin en 8emes de finale, Gasquet, vainqueur en deux sets de l'Argentin Londero au premier tour mardi, a une fois de plus été contraint de renoncer. Cette fois, c'est une blessure à l'adducteur gauche qui a obligé le 52eme mondial à déclarer forfait. Il laisse donc ses trois compatriotes encore en course Corentin Moutet, Ugo Humbert (déjà qualifié pour les quarts) et Pierre-Hugues Herbert poursuivre leur route sans lui. Vainqueur du tournoi portugais en 2015, Gasquet devra patienter avant d'éventuellement parvenir à aligner deux victoires de suite en 2021.



ESTORIL (Portugal, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Stefanos Tsitsipas (GRE)



Quarts de finale

Shapovalov (CAN, WC, n°1) ou Moutet (FRA) - Herbert (FRA) ou Ramos-Viñolas (ESP, n°7)

Humbert (FRA, n°3) - Davidovich Fokina (ESP, n°8)

Cilic (CRO, n°6) - Anderson (AFS)

Norrie (GBR) - Garin (CHI, n°2)



8emes de finale

Shapovalov (CAN, WC, n°1) - Moutet (FRA)

Herbert (FRA) - Ramos-Viñolas (ESP, n°7)

Humbert (FRA, n°3) bat Cecchinato (ITA) : 6-4, 3-6, 6-3

Davidovich Fokina (ESP, n°8) bat Chardy (FRA) : 6-1, 6-2



Cilic (CRO, n°6) bat Borges (POR, Q) : 6-7 (5), 6-4, 6-4

Anderson (AFS) bat Carballes Baena (ESP, LL) : 6-3, 7-6 (4)

Norrie (GBR) bat Martinez (ESP, Q) : 4-6, 7-6 (1), 7-5

Garin (CHI, n°2) bat Gasquet (FRA) : forfait



Premier tour

Shapovalov (CAN, WC, n°1) – Bye

Moutet (FRA) bat Giron (USA) : 6-4, 6-7 (7), 6-4

Herbert (FRA) bat Simon (FRA) : 7-5, 6-3

Ramos-Viñolas (ESP, n°7) bat Verdasco (ESP) : 6-3, 6-3



Humbert (FRA, n°3) – Bye

Cecchinato (ITA) bat Harris (AFS, WC) : 6-3, 6-4

Chardy (FRA) bat Munar (ESP, Q) : 3-6, 6-3, 6-4

Davidovich Fokina (ESP, n°8) bat Andujar (ESP) : 6-3, 4-6, 6-1



Cilic (CRO, n°6) bat Alcaraz (ESP, Q) : 6-3, 1-6, 6-4

Borges (POR, Q) bat Thompson (AUS) : 7-6 (5), 6-3

Anderson (AFS) bat Tiafoe (USA) : 4-6, 7-6 (6), 7-6 (4)

Carballes Baena (ESP, LL) - Bye



Martinez (ESP, Q) bat Bublik (KAZ, n°5) : 6-3, 6-0

Norrie (GBR) bat J.Sousa (POR, WC) : 6-1, 6-3

Gasquet (FRA) bat Londero (ARG) : 6-3, 7-5

Garin (CHI, n°2) - Bye