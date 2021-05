ATP - Estoril : Deuxième finale pour Norrie

Seize mois après avoir perdu contre Tennys Sandgren en finale du tournoi d'Auckland, Cameron Norrie aura une nouvelle occasion d'ouvrir son palmarès sur le circuit ATP, en disputant la finale du tournoi d'Estoril. Le Britannique de 25 ans a signé une petite surprise en demi-finale en éliminant la tête de série n°6, Marin Cilic, qui n'est certes plus que l'ombre de lui-même, sur le score de 7-6, 7-5 en 1h58. Malgré ses 16 aces, dont 4 réussis dans le même jeu, et un début de match canon qui lui a permis de mener 3-0, Marin Cilic s'est fait rejoindre à 3-3 par Norrie, qui a finalement remporté ce premier set au tie-break, sur le score de 7-5. Dans la deuxième manche, les deux joueurs ont réussi à tenir leur mise en jeu plus ou moins facilement, jusqu'à 6-5 en faveur du Britannique, qui a réussi à conclure en breakant son adversaire. Norrie sera opposé en finale à un Espagnol : Albert Ramos Vinos (2-0 pour "ARV" dans les confrontations) ou Alejandro Davidovich Fokina (1-0 pour "ADF").



ESTORIL (Portugal, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Stefanos Tsitsipas (GRE)



Demi-finales

Ramos-Viñolas (ESP, n°7) - Davidovich Fokina (ESP, n°8)

Norrie (GBR) bat Cilic (CRO, n°6) : 7-6 (5), 7-5



Quarts de finale

Ramos-Viñolas (ESP, n°7) bat Moutet (FRA) : 6-4, 6-3

Davidovich Fokina (ESP, n°8) bat Humbert (FRA, n°3) : 6-4, 6-4

Cilic (CRO, n°6) bat Anderson (AFS) : 7-6 (7), abandon

Norrie (GBR) bat Garin (CHI, n°2) : 3-6, 7-5, 6-3



8emes de finale

Moutet (FRA) bat Shapovalov (CAN, WC, n°1) : 6-4, 2-6, 6-4

Ramos-Viñolas (ESP, n°7) bat Herbert (FRA) : 6-2, 7-6 (3)

Humbert (FRA, n°3) bat Cecchinato (ITA) : 6-4, 3-6, 6-3

Davidovich Fokina (ESP, n°8) bat Chardy (FRA) : 6-1, 6-2



Cilic (CRO, n°6) bat Borges (POR, Q) : 6-7 (5), 6-4, 6-4

Anderson (AFS) bat Carballes Baena (ESP, LL) : 6-3, 7-6 (4)

Norrie (GBR) bat Martinez (ESP, Q) : 4-6, 7-6 (1), 7-5

Garin (CHI, n°2) bat Gasquet (FRA) : forfait



Premier tour

Shapovalov (CAN, WC, n°1) – Bye

Moutet (FRA) bat Giron (USA) : 6-4, 6-7 (7), 6-4

Herbert (FRA) bat Simon (FRA) : 7-5, 6-3

Ramos-Viñolas (ESP, n°7) bat Verdasco (ESP) : 6-3, 6-3



Humbert (FRA, n°3) – Bye

Cecchinato (ITA) bat Harris (AFS, WC) : 6-3, 6-4

Chardy (FRA) bat Munar (ESP, Q) : 3-6, 6-3, 6-4

Davidovich Fokina (ESP, n°8) bat Andujar (ESP) : 6-3, 4-6, 6-1



Cilic (CRO, n°6) bat Alcaraz (ESP, Q) : 6-3, 1-6, 6-4

Borges (POR, Q) bat Thompson (AUS) : 7-6 (5), 6-3

Anderson (AFS) bat Tiafoe (USA) : 4-6, 7-6 (6), 7-6 (4)

Carballes Baena (ESP, LL) - Bye



Martinez (ESP, Q) bat Bublik (KAZ, n°5) : 6-3, 6-0

Norrie (GBR) bat J.Sousa (POR, WC) : 6-1, 6-3

Gasquet (FRA) bat Londero (ARG) : 6-3, 7-5

Garin (CHI, n°2) - Bye