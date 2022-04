ATP - Estoril : Davidovich Fokina premier en quarts

On ne l'avait plus revu depuis sa finale surprise à Monte-Carlo perdue contre Stefanos Tsitsipas. Forfait à Barcelone, Alejandro Davidovich Fokina faisait son retour ce mercredi à Estoril, où il est tête de série n°7. Et le joueur espagnol est bien entré dans son tournoi, avec une victoire 6-3, 7-6 en 1h57 contre son compatriote Bernabe Zapata Miralles. Le n°28 mondial a souffert, mais il a fini par avoir le dernier mot en accélérant en fin de sets. Il a remporté le premier en breakant deux fois son adversaire alors que le score était de 3-3, puis a débreaké trois fois dans le deuxième après avoir perdu son service (2-2 ; 4-4 ; 6-6). Dans le tie-break, il s'est retrouvé mené 5-3 mais a trouvé les forces pour remporter quatre points de suite et donc le gagner 7-5. Prochain adversaire : Frances Tiafoe ou Nuno Borges.



ESTORIL (Portugal, ATP 250, terre battue extérieure, 597 900€)

Tenant du titre : Albert Ramos-Vinolas (ESP)



Huitièmes de finale

Auger-Aliassime (CAN, n°1) - Taberner (ESP, LL)

Bonzi (FRA) - Korda (USA, n°8)

Davidovich Fokina (ESP, n°4) bat Zapata Miralles (ESP, Q) : 6-3, 7-6 (5)

Borges (POR, WC) - Tiafoe (USA, n°5)



Gasquet (FRA) - Dellien (BOL, Q)

Baez (ARG) - Cilic (CRO, n°3)

Ramos-Vinolas (ESP, n°6) - Kwon (CdS)

Cuevas (URU, Q) - Verdasco (ESP, LL)



1er tour

Auger-Aliassime (CAN, n°1) - Bye

Taberner (ESP, LL) bat Harris (AFS) : 6-3, 6-4

Bonzi (FRA) bat Thiem (AUT, WC) : 6-3, 7-6 (9)

Korda (USA, n°8) bat Herbert (FRA, Q) : 6-2, 6-4



Davidovich Fokina (ESP, n°4) - Bye

Zapata Miralles (ESP, Q) bat Coria (ARG) : 6-4, 6-3

Borges (POR, WC) bat Andujar (ESP) : 6-4, 3-0 abandon

Tiafoe (USA, n°5) bat Lajovic (SER) : 2-6, 7-5, 6-0



Gasquet (FRA) bat Paul (USA, n°7) : 7-5, 6-2

Dellien (BOL, Q) bat Vesely (RTC) : 6-3, 6-3

Baez (ARG) bat J.Sousa (POR, WC) : 6-1, 6-3

Cilic (CRO, n°3) - Bye



Ramos-Vinolas (ESP, n°6) bat Thompson (AUS) : 6-4, 3-6, 6-4

Kwon (CdS) bat Paire (FRA) : 6-4, 7-5

Cuevas (URU, Q) bat Carballes Baena (ESP) : 6-3, 3-6, 7-6 (4)

Schwartzmann (ARG, n°2) - Bye