ATP - Estoril : Davidovich Fokina écarte Chardy

Jérémy Chardy ne sera pas au rendez-vous des quarts de finale à Estoril. Le Français, 51eme joueur mondial, a été sèchement éliminé par Alejandro Davidovich Fokina, tête de série numéro 8. Mieux à l’aise sur la terre battue portugalse, le 48eme joueur mondial a pris d’entrée le service de son adversaire avant de confirmer son avantage pour mener cinq jeux à un. Sans trembler, l’Espagnol a conclu la manche à sa première occasion. Un scenario quasiment identique s’est déroulé à l’entame du deuxième set, Jérémy Chardy perdant ses deux premiers jeux de service pour se retrouver mené quatre jeux à un. C’est alors que le Français a eu un sursaut avec un débreak qui, au final, a eu tous les atours d’un baroud d’honneur. En effet, dans la foulée, Alejandro Davidovich Fokina a pris pour la cinquième fois dans ce match le service du Tricolore avant de mettre un terme au suspense à sa première balle de match (6-1, 6-2 en 56 minutes).

Cilic a su se reprendre

Tête de série numéro 6 du tournoi, Marin Cilic pourra remercier la pluie. Opposé au Portugais Nuno Borges, 331eme joueur mondial, le Croate a concédé la première manche au jeu décisif malgré quatre balles de set alors qu’il menait cinq jeux à deux. C’est alors que la pluie a interrompu les débats et, à la reprise, la donne n’était plus la même. Avec un break dans chacune des deux dernières manches, le 42eme joueur mondial a fait la différence (6-7, 6-4, 6-4 en 2h27’) et affrontera pour une place dans le dernier carré Kevin Anderson. Le Sud-Africain, 105eme joueur mondial, a pris le meilleur sur le « lucky loser » espagnol Roberto Carballes Baena en deux manches (6-3, 7-6 en 1h51’).



ESTORIL (Portugal, ATP 250, terre battue, 481 270€)

Tenant du titre (en 2019) : Stefanos Tsitsipas (GRE)



8emes de finale

Shapovalov (CAN, WC, n°1) - Moutet (FRA)

Herbert (FRA) - Ramos-Viñolas (ESP, n°7)

Humbert (FRA, n°3) - Cecchinato (ITA)

Davidovich Fokina (ESP, n°8) bat Chardy (FRA) : 6-1, 6-2



Cilic (CRO, n°6) bat Borges (POR, Q) : 6-7 (5), 6-4, 6-4

Anderson (AFS) bat Carballes Baena (ESP, LL) : 6-3, 7-6 (4)

Martinez (ESP, Q) - Norrie (GBR)

Gasquet (FRA) - Garin (CHI, n°2)



Premier tour

Shapovalov (CAN, WC, n°1) – Bye

Moutet (FRA) bat Giron (USA) : 6-4, 6-7 (7), 6-4

Herbert (FRA) bat Simon (FRA) : 7-5, 6-3

Ramos-Viñolas (ESP, n°7) bat Verdasco (ESP) : 6-3, 6-3



Humbert (FRA, n°3) – Bye

Cecchinato (ITA) bat Harris (AFS, WC) : 6-3, 6-4

Chardy (FRA) bat Munar (ESP, Q) : 3-6, 6-3, 6-4

Davidovich Fokina (ESP, n°8) bat Andujar (ESP) : 6-3, 4-6, 6-1



Cilic (CRO, n°6) bat Alcaraz (ESP, Q) : 6-3, 1-6, 6-4

Borges (POR, Q) bat Thompson (AUS) : 7-6 (5), 6-3

Anderson (AFS) bat Tiafoe (USA) : 4-6, 7-6 (6), 7-6 (4)

Carballes Baena (ESP, LL) - Bye



Martinez (ESP, Q) bat Bublik (KAZ, n°5) : 6-3, 6-0

Norrie (GBR) bat J.Sousa (POR, WC) : 6-1, 6-3

Gasquet (FRA) bat Londero (ARG) : 6-3, 7-5

Garin (CHI, n°2) - Bye