ATP - Estoril : Bis repetita pour Paire

10 défaites consécutives ça rend Benoit Paire un peu zinzin apparemment… pic.twitter.com/5gQO8zBWZ4

— Charlotte 🎾 (@MadameTennis) April 25, 2022

ESTORIL (Portugal, ATP 250, terre battue extérieure, 597 900€)

1er tour

Bonzi (FRA)

Herbert (FRA, Q)

Gasquet (FRA)

Paire (FRA)

Benoit Paire n'avait jamais perdu contre Soonwoo Kwon, et le voilà qui encaisse deux défaites en une semaine face au Sud-Coréen. Lundi dernier, le Français s'était incliné 6-4, 6-4 au premier tour à Barcelone contre le 71eme mondial. Ce lundi, il a cette fois été éliminé sur le score de 6-4, 7-5 en 1h43. Incapable de gagner un match sur le circuit ATP depuis son deuxième tour à l'Open d'Australie contre Grigor Dimitrov le 20 janvier,Kwon a remporté le premier set en réussissant le premier break du match à 4-4, puis en sauvant quatre balles de 5-5 dans la foulée. Dans le deuxième set, Paire a pris le meilleur départ en menant 2-0, mais son adversaire a immédiatement débreaké. Les deux joueurs ont ensuite dû défendre de nombreuses balles de break, et notamment quatre en faveur de Paire, qui étaient des balles de set à 5-4. Mais le Français les a toutes manquées (5-5), et comme souvent, il ne s'en est pas remis et s'est fait breaker dans la foulée. Kwon a ensuite conclu sans trop trembler à 40-30. C'est donc une treizième défaite cette année pour Paire qui, en sortant du court, a commencé à baisser son short avant de le remettre... S'il se remet de cette nouvelle déception, on le retrouvera dans quelques jours en qualifications à Madrid.- ByeHarris (AFS) - Taberner (ESP, LL)- Thiem (AUT, WC)- Korda (USA, n°8)- ByeCoria (ARG) - Zapata Miralles (ESP, Q)Andujar (ESP) - Borges (POR, WC)Lajovic (SER) - Tiafoe (USA, n°5)Paul (USA, n°7) -Vesely (RTC) - Dellien (BOL, Q)J.Sousa (POR, WC) - Baez (ARG)- ByeRamos-Vinolas (ESP, n°6) - Thompson (AUS)bat: 6-4, 7-5Cuevas (URU, Q) - Carballes Baena (ESP)- Bye