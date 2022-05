ATP - Estoril : Baez domine Tiafoe pour son premier titre

Après Holger Rune à Munich, c’est Sebastian Baez qui a remporté son tout premier titre sur le circuit ATP. Au lendemain de sa victoire sur Albert Ramos-Viñolas, l’Argentin succès à l’Espagnol au palmarès du tournoi d’Estoril. Pour cela, le 59me mondial est venu à bout de Frances Tiafoe en deux manches. Alors que l’Américain a démarré tambour battant avec le break dès le premier jeu, Sebastian Baez a immédiatement inversé la tendance. Mené deux jeux à rien, l’Argentin a aligné cinq jeux de suite pour prendre l’ascendant puis conclure le premier set à la première occasion. L’entame de la deuxième manche a vu Frances Tiafoe rivaliser avec Sebastian Baez mais ce dernier a accéléré dans le cinquième jeu. Prenant une première fois le service de l’Américain, l’Argentin a récidivé. Au terme d’une nouvelle série de cinq jeux remportés, Sebastian Baez a conclu cette finale à sa première balle de match (6-3, 6-2 en 1h15’), lui qui avait échoué à Santiago du Chili lors de sa première finale. Un titre qui va permettre à l’Argentin de faire son entrée dans les 40 premiers du classement ATP quand Frances Tiafoe va connaître son nouveau meilleur classement en carrière, avec la 25eme place.



ESTORIL (Portugal, ATP 250, terre battue extérieure, 597 900€)

Tenant du titre : Albert Ramos-Viñolas (ESP)



Finale

Baez (ARG) bat Tiafoe (USA, n°5) : 6-3, 6-2



Demi-finales

Tiafoe (USA, n°5) bat Korda (USA, n°8) : 4-6, 7-6 (2), 6-4

Baez (ARG) bat Ramos-Viñolas (ESP, n°6) : 6-3, 6-7 (7), 6-0



Quarts de finale

Korda (USA, n°8) bat Auger-Aliassime (CAN, n°1) : 6-2, 6-2

Tiafoe (USA, n°5) bat Davidovich Fokina (ESP, n°4) : 7-6 (5), 5-7, 7-5

Baez (ARG) bat Gasquet (FRA) : 3-6, 6-1, 6-4

Ramos-Viñolas (ESP, n°6) bat Verdasco (ESP, LL) : 6-2, 6-2



Huitièmes de finale

Auger-Aliassime (CAN, n°1) bat Taberner (ESP, LL) : 1-6, 6-2, 6-2

Korda (USA, n°8) bat Bonzi (FRA) : 6-3, 6-3

Davidovich Fokina (ESP, n°4) bat Zapata Miralles (ESP, Q) : 6-3, 7-6 (5)

Tiafoe (USA, n°5) bat Borges (POR, WC) : 7-6 (4), 4-6, 6-0



Gasquet (FRA) bat Dellien (BOL, Q) : 7-6 (5), 6-2

Baez (ARG) bat Cilic (CRO, n°3) : 1-6, 6-1, 6-4

Ramos-Viñolas (ESP, n°6) bat Kwon (CdS) : 5-7, 6-1, 6-2

Verdasco (ESP, LL) bat Cuevas (URU, Q) : 6-2, 6-3



1er tour

Auger-Aliassime (CAN, n°1) - Bye

Taberner (ESP, LL) bat Harris (AFS) : 6-3, 6-4

Bonzi (FRA) bat Thiem (AUT, WC) : 6-3, 7-6 (9)

Korda (USA, n°8) bat Herbert (FRA, Q) : 6-2, 6-4



Davidovich Fokina (ESP, n°4) - Bye

Zapata Miralles (ESP, Q) bat Coria (ARG) : 6-4, 6-3

Borges (POR, WC) bat Andujar (ESP) : 6-4, 3-0 abandon

Tiafoe (USA, n°5) bat Lajovic (SER) : 2-6, 7-5, 6-0



Gasquet (FRA) bat Paul (USA, n°7) : 7-5, 6-2

Dellien (BOL, Q) bat Vesely (RTC) : 6-3, 6-3

Baez (ARG) bat J.Sousa (POR, WC) : 6-1, 6-3

Cilic (CRO, n°3) - Bye



Ramos-Viñolas (ESP, n°6) bat Thompson (AUS) : 6-4, 3-6, 6-4

Kwon (CdS) bat Paire (FRA) : 6-4, 7-5

Cuevas (URU, Q) bat Carballes Baena (ESP) : 6-3, 3-6, 7-6 (4)

Schwartzmann (ARG, n°2) - Bye