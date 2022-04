ATP - Estoril : Auger-Aliassime en trois sets, Baez pour Gasquet

Auger-Aliassime a pris son temps



ESTORIL (Portugal, ATP 250, terre battue extérieure, 597 900€)

Quarts de finale



Gasquet (FRA)

Huitièmes de finale

Bonzi (FRA)

Gasquet (FRA)

1er tour

Bonzi (FRA)

Herbert (FRA, Q)

Gasquet (FRA)

Paire (FRA)

Il y aura quatre têtes de série en quarts de finale du tournoi ATP 250 d'Estoril. Ce jeudi, la tournoi portugais a perdu l'une de ses têtes d'affiche, en la personne de Marin Cilic.Auteur de 9 aces au total lors de cette rencontre, Cilic a entamé le match de la meilleure des façons, avec des breaks à 2-1 et 4-1 pour empocher le premier set. Mais ces deux balles de break converties en deux occasions seront ses deux seules du match. L'Argentin de 21 ans s'est en effet subitement réveillé, et c'est lui qui a remporté le deuxième set 6-1 à son tour, avec des breaks à 1-0 et 3-0. Restait à savoir comment allait tourner cette partie, et le troisième set s'est avéré beaucoup plus serré. Cilic a sauvé trois balles de break à 1-1, et encore deux à 4-4, mais la cinquième occasion a été la bonne pour le 59eme joueur mondial (5-4), qui a ensuite conclu sur un jeu blanc, pour rallier son troisième quart de la saison, après Cordoba et Santiago. Ce sera contre Richard Gasquet, de quatorze ans son cadet, qu'il n'a encore jamais affronté.Vainqueur de trois matchs sur six depuis le début de la saison sur terre battue, Felix Auger-Aliassime ne fait pas d'étincelles, mais le n°10 mondial a assuré l'essentiel ce jeudi en se qualifiant pour les quarts de finale."FAA" a été complètement dominé dans le premier set, où le lucky-loser lui a pris son service à trois reprises, en seulement quatre occasions. Mais le Canadien est rentré dans son match ensuite, et a enchaîné avec un 5-0 dans le premier set, égalisant à une manche partout sur sa deuxième balle de set. Scénario quasi-identique dans le troisième, où il a mené 4-0, et s'est finalement imposé sur sa quatrième balle de match. Il affrontera pour une place en demi-finales Sebastian Korda.Auger-Aliassime (CAN, n°1) - Korda (USA, n°8)Davidovich Fokina (ESP, n°4) - Tiafoe (USA, n°5)- Baez (ARG)Ramos-Vinolas (ESP, n°6) - Verdasco (ESP, LL)bat Taberner (ESP, LL) : 1-6, 6-2, 6-2bat: 6-3, 6-3bat Zapata Miralles (ESP, Q) : 6-3, 7-6 (5)bat Borges (POR, WC) : 7-6 (4), 4-6, 6-0bat Dellien (BOL, Q) : 7-6 (5), 6-2bat Cilic (CRO, n°3) : 1-6, 6-1, 6-4bat Kwon (CdS) : 5-7, 6-1, 6-2bat Cuevas (URU, Q) : 6-2, 6-3- Byebat Harris (AFS) : 6-3, 6-4bat Thiem (AUT, WC) : 6-3, 7-6 (9)bat: 6-2, 6-4- Byebat Coria (ARG) : 6-4, 6-3bat Andujar (ESP) : 6-4, 3-0 abandonbat Lajovic (SER) : 2-6, 7-5, 6-0bat Paul (USA, n°7) : 7-5, 6-2bat Vesely (RTC) : 6-3, 6-3bat J.Sousa (POR, WC) : 6-1, 6-3- Byebat Thompson (AUS) : 6-4, 3-6, 6-4bat: 6-4, 7-5bat Carballes Baena (ESP) : 6-3, 3-6, 7-6 (4)- Bye