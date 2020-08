ATP : Encore positif au coronavirus, Kei Nishikori reste en quarantaine

Le temps pourrait commencer à manquer pour Kei Nishikori. Alors que le Japonais a confirmé ce lundi avoir été testé positif au coronavirus et, dans la foulée, avoir déclaré forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati, le Japonais a fait un point sur sa situation via les réseaux sociaux et les nouvelles sont loin d’être positives. En effet, le 31eme joueur mondial a confirmé que le dernier test de dépistage effectué ce vendredi avait une nouvelle fois donné un résultat positif. En conséquence, Kei Nishikori a annoncé que sa période de quarantaine était prolongée. « J'ai très peu de symptômes et je reste complètement isolé », a déclaré le finaliste de l’US Open en 2014, battu par Marin Cilic pour le titre.

Une course contre-la-montre pour Kei Nishikori

S’il sera absent à Flushing Meadows pour le Masters 1000 de Cincinnati, ce nouveau test positif à une dizaine de jours du début de l’US Open met une épée de Damoclès sur la tête du Japonais. En effet, si les prochains tests ne donnent pas de résultat négatif avant le milieu de la semaine prochaine, Kei Nishikori pourrait être contraint de déclarer forfait pour la deuxième levée du Grand Chelem disputée lors de la saison 2020. « Je vous tiendrai au courant du résultat de mon prochain test », a ajouté le Japonais sur les réseaux sociaux. Si le forfait de Kei Nishikori devait se confirmer, ça serait une tête d’affiche en moins pour l’US Open, qui ne pourra pas compter cette année sur Rafael Nadal, Roger Federer, Stan Wawrinka, Gaël Monfils ou encore Jo-Wilfried Tsonga pour le seul tableau masculin.