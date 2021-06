ATP - Eastbourne : Tsonga déjà dehors

Jo-Wilfried Tsonga a trouvé sa bête noire ! Egor Gerasimov (72eme) n'a remporté que deux matchs sur le circuit ATP depuis le 7 avril, et les deux l'ont été contre le joueur français (83eme). Au premier tour du tournoi d'Eastbourne, le natif du Mans a en effet été éliminé sur le score de 6-3, 6-4 en 1h13 par le Biélorusse. Gerasimov s'est notamment montré intraitable au service, en signant 6 aces et 66% de premières balles et en sauvant les deux balles de break que s'est procuré Tsonga (à 2-1 et 3-2 dans le deuxième set). Le Français, qui a servi 10 aces, a été breaké à 3-2 dans la première manche et à 2-2 dans la deuxième et va donc aborder Wimbledon sans la moindre victoire sur gazon.



EASTBOURNE (Grande-Bretagne, ATP 250, gazon, 684 080€)

Tenant du titre (en 2019) : Taylor Fritz (USA)



Premier tour

Monfils (FRA, n°1) - Bye

Purcell (AUS, LL) - Duckworth (AUS, Q)

Seppi (ITA, Q) - Nishioka (JAP)

Ruusuvuori (FIN) - Ramos-Vinolas (ESP, n°7)



Sonego (ITA, n°3) - Bye

Millman (AUS) - Clarke (GBR, WC)

Gerasimov (BIE) bat Tsonga (FRA) : 6-3, 6-4

Kukushkin (KAZ, Q) - Bublik (KAZ, n°8)



Gombos (SLQ, LL) - Popyrin (AUS)

Gray (GBR, LL) - Djere (SER)

Fucsovics (HUN) - Bedene (SLO)

Opelka (USA, n°5) - Bye



Davidovich Fokina (ESP, n°6) - M.Ymer (SUE, Q)

Ward (GBR, WC) - Pospisil (CAN)

Tiafoe (USA) - Broady (GBR, WC)

De Minaur (AUS, n°2) - Bye