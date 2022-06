Logique respectée lors des premiers huitièmes de finale du tournoi sur gazon d'Eastbourne. La tête de série n°1 et le tenant du titre seront notamment au rendez-vous des quarts de finale jeudi, à quatre jours du coup d'envoi de Wimbledon. Cameron Norrie, 12eme mondial et joueur le mieux classé de ce tournoi, a remporté son premier match de la semaine, lui qui était exempt de premier tour, au détriment de Brandon Nakashima (54eme). Le Britannique s'est imposé 6-4, 6-2 en 1h24, en servant 8 aces et en sauvant les quatre balles de break que s'est procuré l'Américain (dont trois au moment où il servait pour le gain du premier set). Il a breaké à 2-2 dans la première manche et à 1-0 et 2-0 dans la deuxième pour décrocher son billet pour les quarts. Alex De Minaur (24eme), tenant du titre, l'a également emporté en deux sets, contre Lorenzo Sonego (32eme) : 7-6, 6-2 en 1h34. L'Australien a gagné une première manche sans le moindre break au jeu décisif (7-3), puis a empoché la deuxième en réussissant trois breaks.

Fritz pas inquiété, Sinner et Schwartzman sortis

Ca passe également pour Taylor Fritz, tête de série n°3. Le joueur américain, qui n'avait pas remporté un match lors de ses deux premiers tournois sur gazon, disputera les quarts à Eastbourne après son succès sur le tombeur d'Ugo Humbert, Thiago Monteiro. Le 14eme mondial s'est imposé 7-5, 6-3 en 1h32 contre le 94eme, grâce à 12 aces et aucun break concédé, en prenant le service du Brésilien à 6-5 dans le premier set et 3-2 dans le deuxième. En revanche, c'est déjà terminé pour l'Italien Jannik Sinner, 13eme joueur mondial et tête de série n°2, sorti par l'Américain Tommy Paul, 35eme joueur mondial, en trois sets (6-3, 3-6, 6-3) et 2h06 de jeu, et pour l'Argentin Diego Schwartzman, 15eme joueur mondial et tête de série n°4, éliminé par le Britannique Jack Draper, 108eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card, en deux manches (7-5, 7-6 (3)) et 2h04 de jeu.