ATP - Eastbourne : Le tenant du titre De Minaur sorti par Fritz en demi-finale

Il ne fera pas la passe de deux. Ce vendredi, le tenant du titre australien Alex de Minaur, 24eme joueur mondial et tête de série n°6, a chuté en demi-finale du tournoi ATP 250 d'Eastbourne en Grande-Bretagne, sur gazon, battu par l'Américain Taylor Fritz, 14eme joueur mondial et tête de série n°3, en trois manches (6-1, 6-7 (5), 6-3) et 2h04 de jeu. Dans la première manche, l'Américain a effectué le double-break d'entrée, tout en ayant également dû sauver deux balles à 2-0, puis une autre à 4-0. Un ultime jeu blanc et le premier set est allé dans sa poche (6-1). Dans la deuxième manche, après deux balles de break chacun d'entrée, les deux hommes ont fait jeu égal.

Une finale contre Cressy

C'est donc tout naturellement qu'ils se sont dirigés vers un tie-break. Un jeu décisif remporté par l'Australien, à sa première opportunité, pour égaliser à une manche partout (7-6 (5)). Enfin, dans la troisième et dernière manche, malgré une première balle sauvée, Alex de Minaur a cédé son service à 2-1. Un avantage suffisant pour Taylor Fritz, qui est ensuite allé conclure, sur sa première balle de match (6-3). En finale, il défiera l'Américain Maxime Cressy, 60eme joueur mondial, qui a sorti le Britannique Jack Draper, 108eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card, en trois sets (7-6 (5), 6-7 (2), 6-3) et 2h39 de jeu.