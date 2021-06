ATP - Eastbourne : Deuxième finale de l'année pour Lorenzo Sonego

Lorenzo Sonego confirme son goût pour la gazon. Sacré sur cette surface à Antalya en 2019, le joueur italien disputera la finale du tournoi ATP d’Eastbourne ce samedi à la suite de sa victoire face à l’Australien Max Purcell, qui avait été repêché dans le tableau principal après sa défaite au dernier tour des qualifications. Ne laissant qu’un jeu de service à son adversaire, le 27eme joueur mondiale a déroulé son plan de marche pour boucler le premier set en seulement 23 minutes. Mais la machine s’est ensuite grippée dans un deuxième set durant lequel Lorenzo Sonego n’aura jamais été en mesure de mettre en difficulté son adversaire au service. Le 283eme mondial, quant à lui, a su saisir sa seule chance de prendre le service de l’Italien dans le sixième jeu avant de revenir à une manche partout sur un jeu blanc. Toutefois, pour Max Purcell, cette deuxième manche n’a pas été le signe d’un redressement. Vexé, Lorenzo Sonego a appliqué la même recette que dans la première manche, c’est à dire ne laisser qu’un seul jeu de service à l’Australien et convertir ses deux seules balles de break. L’Italien s’impose (6-1, 3-6, 6-1 en 1h37’) et se qualifie pour sa deuxième finale de l’année, après le titre acquis sur la terre battue de Sardaigne en avril dernier.



EASTBOURNE (Grande-Bretagne, ATP 250, gazon, 684 080€)

Tenant du titre (en 2019) : Taylor Fritz (USA)



Demi-finales

Sonego (ITA, n°3) bat Purcell (AUS, LL) : 6-1, 3-6, 6-1

Kwon (CdS, LL) - De Minaur (AUS, n°2)



Quarts de finale

Purcell (AUS, LL) bat Seppi (ITA, LL) : 6-4, 1-6, 6-4

Sonego (ITA, n°3) bat Bublik (KAZ, n°8) : 6-1, 7-5

Kwon (CdS, LL) bat Ivashka (BIE, Q) : 6-4, 7-5

De Minaur (AUS, n°2) bat Pospisil (CAN) : 6-4, 6-4



Huitièmes de finale

Purcell (AUS, LL) bat Monfils (FRA, n°1) : 6-4, 5-7, 6-4

Seppi (ITA, LL) bat Ruusuvuori (FIN) : 6-2, 6-3

Sonego (ITA, n°3) bat Millman (AUS) : 6-4, 6-2

Bublik (KAZ, n°8) bat Gerasimov (BIE) : 6-2, 6-2



Ivashka (BIE, Q) bat Popyrin (AUS) : 6-7 (5), 7-5, 6-3

Kwon (CdS, LL) bat Fucsovics (HUN) : 7-6 (4), 6-7 (4), 6-3

Pospisil (CAN) bat Davidovich Fokina (ESP, n°6) : 7-6 (1) abandon

De Minaur (AUS, n°2) bat Broady (GBR, WC) : 6-3, 6-4



Premier tour

Monfils (FRA, n°1) - Bye

Purcell (AUS, LL) bat Duckworth (AUS, Q) : 6-2, 3-6, 7-6 (5)

Seppi (ITA, LL) bat Nishioka (JAP) : 7-6 (5), 6-1

Ruusuvuori (FIN) bat Ramos-Viñolas (ESP, n°7) : 6-3, 6-4



Sonego (ITA, n°3) - Bye

Millman (AUS) bat Clarke (GBR, WC) : 6-3, 6-2

Gerasimov (BIE) bat Tsonga (FRA) : 6-3, 6-4

Bublik (KAZ, n°8) bat Kukushkin (KAZ, Q) : 6-1, 6-3



Popyrin (AUS) bat Gombos (SLQ, LL) : 4-6, 6-4, 6-1

Ivashka (BIE, Q) bat Gray (GBR, LL) : 6-2, 7-6 (5)

Fucsovics (HUN) bat Bedene (SLO) : 7-6 (3), 3-6, 7-6 (3)

Kwon (CdS, LL) - Bye



Davidovich Fokina (ESP, n°6) bat M.Ymer (SUE, Q) : 7-5, 6-1

Pospisil (CAN) bat Ward (GBR, WC) : 6-4, 6-4

Broady (GBR, WC) bat Tiafoe (USA) : 6-3, 7-6 (4)

De Minaur (AUS, n°2) - Bye