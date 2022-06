ATP - Eastbourne : De Minaur entame bien la défense de son titre, Opelka tombe d'entrée

Battu d'entrée à 'S-Hertogenbosh et dès le deuxième tour au Queen's, Alex de Minaur espère engranger des victoires et de la confiance en vue de Wimbledon du côté d'Eastbourne, où il avait remporté le tournoi l'an passé. Et la semaine a bien commencé pour la tête de série n°6, qui l'a emporté 6-3, 6-3 en 1h22 contre Cristian Garin, contre qui il n'a donc jamais perdu en trois confrontations. Le n°24 mondial a servi 6 aces et n'a été breaké qu'une seule fois lors de ce match, alors qu'il avait pris le service adverse d'entrée de match (2-2). De Minaur a encore breaké à 2-2 et 5-3 pour empocher le premier set, puis à 3-2 dans le deuxième, avant de l'emporter sur sa quatrième balle de match.Le natif de Paris, qui avait déjà battu le géant du Michigan lors du dernier Open d'Australie, s'est imposé 6-3, 6-1 en 59 minutes de jeu. Il a servi 9 aces (pour 6 doubles-fautes), n'a eu aucune balle de break à défendre et a pris le service adverse à 3-3 et 5-3 dans le premier set et à 1-0 et 4-1 dans le deuxième.