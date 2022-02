Il n'est pas passé si loin que cela de la correctionnelle. Finalement, ce mardi, l'Italien Jannik Sinner, 10eme joueur mondial et tête de série n°4, s'est qualifié pour le deuxième tour du tournoi ATP 500 de Dubaï après sa victoire contre l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, 43eme joueur mondial, en trois manches (4-6, 7-6 (6), 6-3) et 2h33 de jeu. Dans la première manche, l'Italien a perdu un seul service, au pire des moments dans la mesure où il a permis à l'Espagnol d'empocher cette première manche (6-4). Dans la deuxième manche, le Transalpin s'est procuré deux balles de break d'entrée, mais sans réussite. A 3-2, Jannik Sinner a perdu un nouveau service, avant de, cette fois, débreaker dans la foulée. Les deux hommes sont allés jusqu'au tie-break. Alejandro Davidovich Fokina l'a survolé pour mener 6-3 et se procurer trois balles de match. Mais, incapable de conclure, le 43eme joueur mondial a cédé les cinq derniers points et son adversaire est revenu à une manche partout (7-6 (6)). Enfin, dans la troisième et dernière manche, le 10eme joueur mondial s'est procuré deux premières balles de break à 2-1, avant de prendre le service suivant de son adversaire. A 5-2, la tête de série n°4 a manqué de faire le double-break, synonyme de gain de cette rencontre. Ce n'était que partie remise et le mieux classé des deux a fini par conclure, dans la foulée (6-3).

Karatsev, ça ne s'arrange pas

Mauvaise période pour Aslan Karatsev. Ce mardi, le Russe, 22eme joueur mondial et tête de série n°7, a été éliminé d'entrée, pour la troisième fois sur ses quatre derniers tournois (après Pune et Rotterdam), par l'Américain Mackenzie McDonald, 61eme joueur mondial, en deux manches (7-5, 6-3) et 1h39 de jeu. Dans la première manche, le Russe, qui était le tenant du titre, a dû sauver une première balle de break à 2-2. Avant ensuite d'en obtenir cinq dans la foulée, puis une autre juste après, mais sans parvenir à ses fins. Au pire des moments, soit à 5-5, c'est finalement lui qui a perdu son service, avant que son adversaire d'un jour ne conclue dans la foulée, sur sa deuxième balle de set (7-5). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, Aslan Karatsev a été double-breaké d'entrée pour se retrouver ensuite assez rapidement mené 4-0. S'il a eu un sursaut d'orgueil en effaçant un de ses deux handicaps, il a bien failli égaliser ensuite, à 3-4. Mais incapable de concrétiser, le 22eme joueur mondial a perdu son dernier service, synonyme de gain de cette rencontre pour Mackenzie McDonald (6-3). En revanche, ça passe pour le Polonais Hubert Hurkacz, 11eme joueur mondial et tête de série n°5, qui a sorti le Kazakh Alexander Bublik, 30eme joueur mondial, en deux sets (6-3, 6-1) et seulement une petite heure de jeu.



DUBAI (Emirates Arabes Unis, ATP 500, dur extérieur, 2 605 144€)

Tenant du titre : Aslan Karatsev (RUS)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) bat Musetti (ITA, WC) : 6-3, 6-3

Khachanov (RUS) bat de Minaur (AUS) : 6-3, 6-7 (1), 7-5

Vesely (RTC, Q) bat Cilic (CRO) : 6-4, 7-6 (3)

Rinderknech (FRA) - Bautista Agut (ESP, n°8)



Popyrin (AUS, LL) bat Basilashvili (GEO) : 6-2, 6-3

Berankis (LIT, Q) bat Struff (ALL) : 6-1, 3-6, 6-3

Daniel (JAP, Q) bat Goffin (BEL) : 6-3, 7-6 (5)

Fucsovics (HUN) - Shapovalov (CAN, n°6)



Hurkacz (POL, n°5) bat Bublik (KAZ) : 6-3, 6-1

Molcan (SLQ, LL) bat Harris (AFS) : 6-3, 6-3

Murray (GBR, WC) bat O'Connell (AUS, Q) : 6-7 (4), 6-3, 7-5

Sinner (ITA, n°4) bat Davidovich Fokina (ESP) : 4-6, 7-6 (6), 6-3



McDonald (USA) bat Karatsev (RUS, n°7) : 7-5, 6-3

Krajinovic (SER) bat Jaziri (TUN, WC) : 6-7 (4), 6-2, 6-4

Kwon (CdS) bat Ivashka (BIE) : 6-3, 6-2

Evans (GBR) - Rublev (RUS, n°2)