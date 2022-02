La sensation Vesely ne faiblit pas

DUBAI (Emirates Arabes Unis, ATP 500, dur extérieur, 2 605 144€)

Finale

Demi-finales

Quarts de finale

Huitièmes de finale

1er tour

Rinderknech (FRA)

Nouvelle finale pour Andrey Rublev. Une semaine après avoir triomphé à Marseille, le Russe pourrait continuer sur sa lancée à Dubaï. En effet, ce vendredi,Autoritaire d'entrée, le Polonais a rapidement fait le break, à 1-0, et a ensuite su conserver ses mises en jeu pour empocher la première manche et prendre les commandes dans cette rencontre. Dos au mur, Rublev a alors réagi au bon moment en breakant pour la seule fois du match son adversaire à 6-5 dans le deuxième set pour revenir à égalité. Dans la dernière manche, malgré quelques balles de break à noter, c'est au tie-break que le Russe a fait la décision en prenant une fois le service de son adversaire (7-5).Pour cela, il sera opposé à Jiri Vesely, qui continue de faire sensation cette semaine à Dubaï.Opposé cette fois à Denis Shapovalov, le joueur issu des qualifications s'en est sorti en trois sets accrochés (6-7, 7-6, 7-6) et 3h16 de jeu. Si le Canadien a mieux commencé, il n'a finalement pas tenu la distance et c'est bien Vesely qui a le dernier mot lors des deux derniers jeux décisifs.Ce dernier pourrait même être aux portes du top 50 s'il venait à succéder à Aslan Karatsev au palmarès à Dubaï. Mais pour cela, il lui manque encore à enchaîner, ce qui serait une superbe cerise sur le gâteau pour lui. A noter que, pour le moment, Rublev et Vesely ne se sont jamais affrontés sur le circuit ATP.Vesely (RTC, Q) - Rublev (RUS, n°2)bat Shapovalov (CAN, n°6) : 6-7 (7), 7-6 (2), 7-6 (3)bat Hurkacz (POL, n°5) : 3-6, 7-5, 7-6 (5)bat Djokovic (SER, n°1) : 6-4, 7-6 (4)bat Berankis (LIT, Q) : 7-6 (4), 6-3bat Sinner (ITA, n°4) : 6-3, 6-3bat McDonald (USA) : 2-6, 6-3, 6-1bat Khachanov (RUS) : 6-3, 7-6 (2)bat Bautista Agut (ESP, n°8) : 6-2, 6-4bat Popyrin (AUS, LL) : 6-4, 7-6 (7)bat Daniel (JAP, Q) : 6-4, 6-3bat Molcan (SLQ, LL) : 6-3, 6-2bat Murray (GBR, WC) : 7-5, 6-2bat Krajinovic (SER) : 6-4, 7-6 (7)bat Kwon (CdS) : 4-6, 6-0, 6-3bat Musetti (ITA, WC) : 6-3, 6-3bat de Minaur (AUS) : 6-3, 6-7 (1), 7-5bat Cilic (CRO) : 6-4, 7-6 (3)bat: 6-3, 6-4bat Basilashvili (GEO) : 6-2, 6-3bat Struff (ALL) : 6-1, 3-6, 6-3bat Goffin (BEL) : 6-3, 7-6 (5)bat Fucsovics (HUN) : 4-6, 6-4, 7-5bat Bublik (KAZ) : 6-3, 6-1bat Harris (AFS) : 6-3, 6-3bat O'Connell (AUS, Q) : 6-7 (4), 6-3, 7-5bat Davidovich Fokina (ESP) : 4-6, 7-6 (6), 6-3bat Karatsev (RUS, n°7) : 7-5, 6-3bat Jaziri (TUN, WC) : 6-7 (4), 6-2, 6-4bat Ivashka (BIE) : 6-3, 6-2bat Evans (GBR) : 6-4, 7-5