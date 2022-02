Il ne s'est clairement pas facilité la tâche. Finalement, ce mercredi, le Russe Andrey Rublev, 7eme joueur mondial et tête de série n°2, s'est qualifié pour les quarts de finale du tournoi ATP 250 de Dubaï aux Emirats arabes unis, après avoir sorti le Sud-Coréen Soonwoo Kwon, 60eme joueur mondial, en trois manches (4-6, 6-0, 6-3) et 1h44 de jeu. Dans la première manche, le Russe a perdu son tout premier service. Incapable de refaire son retard, Andrey Rublev a même bien failli perdre le set sur un autre de ses services, à 5-3. Ce n'était que partie remise pour le Sud-Coréen, qui a su conclure sur son propre service, et après un total de trois balles de set réparties sur deux jeux (6-4). Dans la deuxième manche, le 7eme joueur mondial a donc parfaitement su réagir, avec un total de trois breaks sur onze balles obtenues, et avec une balle à sauver sur son service à 4-0. Pour une roue de bicyclette à la clé (6-0). Enfin, dans la troisième et dernière manche, c'est à 2-1 que la tête de série n°2 a fait la différence, avec un break à sa troisième opportunité. Fort de cet avantage en poche, le Russe est ensuite allé tranquillement conclure cette rencontre (6-3).

Sinner intraitable

Jannik Sinner a fait respecter son statut. Ce mercredi, l'Italien, 10eme joueur mondial et tête de série n°4, s'est qualifié pour les quarts de finale, après sa victoire contre le Britannique Andy Murray, 89eme joueur mondial et bénéficiaire d'une wild card, en deux manches (7-5, 6-2) et 1h44 de jeu. Dans la première manche, l'Italien s'est procuré deux premières balles de break à 2-2, avant de prendre enfin le service de son adversaire d'un jour, un service blanc, au meilleur des moments, soit à 5-5, avant de conclure dans la foulée (7-5). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, après une première balle de break sauvée d'entrée, le Britannique a cédé sur la deuxième, avant de devoir en sauver une autre sur son service suivant. A 1-3, après deux nouvelles balles de break sauvées, Andy Murray a cédé sur la troisième, pour se retrouver ensuite assez rapidement mené 5-1. Jannik Sinner n'a eu ensuite plus qu'à conclure, même s'il s'y est repris à trois fois pour cela (6-2). Son prochain adversaire sera le Polonais Hubert Hurkacz, 11eme joueur mondial et tête de série n°5, qui a éliminé le Slovaque Alex Molcan, 69eme joueur mondial et lucky loser, en deux sets (6-3, 6-2) et 1h12 de jeu.



DUBAI (Emirates Arabes Unis, ATP 500, dur extérieur, 2 605 144€)

Tenant du titre : Aslan Karatsev (RUS)



Huitièmes de finale

Djokovic (SER, n°1) - Khachanov (RUS)

Vesely (RTC, Q) - Bautista Agut (ESP, n°8)

Berankis (LIT, Q) bat Popyrin (AUS, LL) : 6-4, 7-6 (7)

Daniel (JAP, Q) - Shapovalov (CAN, n°6)



Hurkacz (POL, n°5) bat Molcan (SLQ, LL) : 6-3, 6-2

Sinner (ITA, n°4) bat Murray (GBR, WC) : 7-5, 6-2

McDonald (USA) bat Krajinovic (SER) : 6-4, 7-6 (7)

Rublev (RUS, n°2) bat Kwon (CdS) : 4-6, 6-0, 6-3



1er tour

Djokovic (SER, n°1) bat Musetti (ITA, WC) : 6-3, 6-3

Khachanov (RUS) bat de Minaur (AUS) : 6-3, 6-7 (1), 7-5

Vesely (RTC, Q) bat Cilic (CRO) : 6-4, 7-6 (3)

Bautista Agut (ESP, n°8) bat Rinderknech (FRA) : 6-3, 6-4



Popyrin (AUS, LL) bat Basilashvili (GEO) : 6-2, 6-3

Berankis (LIT, Q) bat Struff (ALL) : 6-1, 3-6, 6-3

Daniel (JAP, Q) bat Goffin (BEL) : 6-3, 7-6 (5)

Shapovalov (CAN, n°6) bat Fucsovics (HUN) : 4-6, 6-4, 7-5



Hurkacz (POL, n°5) bat Bublik (KAZ) : 6-3, 6-1

Molcan (SLQ, LL) bat Harris (AFS) : 6-3, 6-3

Murray (GBR, WC) bat O'Connell (AUS, Q) : 6-7 (4), 6-3, 7-5

Sinner (ITA, n°4) bat Davidovich Fokina (ESP) : 4-6, 7-6 (6), 6-3



McDonald (USA) bat Karatsev (RUS, n°7) : 7-5, 6-3

Krajinovic (SER) bat Jaziri (TUN, WC) : 6-7 (4), 6-2, 6-4

Kwon (CdS) bat Ivashka (BIE) : 6-3, 6-2

Rublev (RUS, n°2) bat Evans (GBR) : 6-4, 7-5