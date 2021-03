ATP - Dubaï : Retour gagnant pour Gasquet

DUBAI (EMIRATS ARABES UNIS, ATP 500, dur extérieur, 1 714 022€)

Tenant du titre : Novak Djokovic (SER)



2eme tour

Thiem (AUT, n°1) - Harris (AFS, Q)

Davidovich Fokina (ESP) - Krajinovic (SER,n°14)

Coric (CRO, n°10) - Bedene (SLO)

Nishikori (JAP) - Goffin (BEL, n°5)



Shapovalov (CAN, n°3) - Struff (ALL)

Gasquet (FRA) - Hurkacz (POL, n°13)

De Minaur (AUS, n°9) - Chardy (FRA)

Popyrin (AUS, WC) - Khachanov (RUS, n°8)



Sonego (ITA, n°17) - Zapata Miralles (ESP, Q)

Karatsev (RUS, WC) - Evans (GBR, n°12)

Sinner (ITA, n°16) - Bublik (KAZ)

Ebden (AUS) - Bautista Agut (ESP, n°4)



Carreno Busta (ESP, n°6) - Pospisil (CAN) ou Fucsovics (HUN)

Jaziri (TUN, WC) - Lajovic (SER, n°11)

Fritz (USA, n°15) - Basilashvili (GEO)

Ruusuvuori (FIN, Q) ou Thompson (AUS) - Rublev (RUS, n°2)





1er tour

Thiem (AUT, n°1) - Bye

Harris (AFS, Q) bat O'Connell (AUS, Q) : 6-7 (5), 6-4, 6-1

Davidovich Fokina (ESP) bat Albot (MOL, LL) : 6-4, 6-4

Krajinovic (SER,n°14) -Bye



Coric (CRO, n°10) -Bye

Bedene (SLO) bat Bhambri (IND, Q) : 3-6, 6-1, 6-4

Nishikori (JAP) bat Opelka (USA) : 3-6, 6-3, 6-4

Goffin (BEL, n°5) - Bye



Shapovalov (CAN, n°3) - Bye

Struff (ALL) bat Kukushkin (KAZ, Q) : 6-3, 6-2

Gasquet (FRA) bat Cecchinato (ITA) : 6-4, 6-2

Hurkacz (POL, n°13) - Bye



De Minaur (AUS, n°9) - Bye

Chardy (FRA) bat Ramos-Viñolas (ESP) : 6-3, 3-6, 6-4

Popyrin (AUS, WC) bat Novak (AUT, WC) : 7-6 (3), 7-5

Khachanov (RUS, n°8) - Bye



Sonego (ITA, n°17) - Bye

Zapata Miralles (ESP, Q) bat Millman (AUS) : 6-4, 6-4

Karatsev (RUS, WC) bat Gerasimov (BIE) : 6è4, 6-4

Evans (GBR, n°12) - Bye



Sinner (ITA, n°16) - Bye

Bublik (KAZ) bat Nishioka (JAP) : 6-4, 7-6 (4)

Ebden (AUS) - Bye

Bautista Agut (ESP, n°4) - Bye



Carreno Busta (ESP, n°6) - Bye

Pospisil (CAN) - Fucsovics (HUN)

Jaziri (TUN, WC) bat Tsonga (FRA) : 3-3 abandon

Lajovic (SER, n°11) - Bye



Fritz (USA, n°15) - Bye

Basilashvili (GEO) - Bye

Ruusuvuori (FIN, Q) - Thompson (AUS)

Rublev (RUS, n°2) - Bye