ATP - Dubaï : Première pour Aslan Karatsev

Aslan Karatsev est bien dans la forme de sa vie. Demi-finaliste du dernier Open d’Australie puis vainqueur de son premier tournoi en double à Doha avec Andrey Rublev, le Russe a inscrit à l’occasion du tournoi ATP de Dubaï la première ligne de son palmarès en simple. Pour cela, le 42eme joueur mondial est venu à bout de Lloyd Harris dans une finale à l’affiche inattendue. D’entrée, le Russe a pris l’ascendant en breakant à sa première opportunité le Sud-Africain, issu des qualifications. Pas inquiété au service, Aslan Karatsev a laissé passer trois balles de double break dans le sixième jeu avant de conclure la première manche en un peu moins de 40 minutes. sur un jeu blanc autoritaire.

Karatsev n’a jamais été inquiété

DUBAI (EMIRATS ARABES UNIS, ATP 500, dur extérieur, 1 714 022€)

Tenant du titre : Novak Djokovic (SER)

Finale

Demi-finales

Quarts de finale

Le scenario du début de la deuxième manche a été similaire à celui de la première. Dès le premier jeu, sur le service de Lloyd Harris, Aslan Karatsev a fait le break avant de manquer deux opportunités de doubler son avantage. Mais le Sud-Africain, 81eme mondial, a eu un sursaut d’orgueil dans le sixième jeu, s’offrant sa première... et seule balle de débreak du match. Toutefois, Lloyd Harris a manqué le coche et son adversaire lui a immédiatement fait regretter. En effet, Aslan Karatsev est immédiatement allé chercher le double break pour, encore une fois, conclure sur un jeu blanc (6-3, 6-2 en 1h17’). Avec ce premier titre, le Russe va faire son entrée dans le Top 30 mondial quand Lloyd Harris va se rapprocher des 50 premières places au classement ATP ce lundi.bat Harris (AFS, Q) : 6-3, 6-2bat Shapovalov (CAN, n°3) : 6-7 (5), 6-4, 7-6 (6)bat Rublev (RUS, n°2) : 6-2, 4-6, 6-4bat Nishikori (JAP) : 6-1, 3-6, 6-3bat Chardy (FRA) : 7-5, 6-4bat Sinner (ITA, n°16) : 6-7 (5), 6-3, 6-2bat Fucsovics (HUN) : 7-5, 6-2