ATP - Dubaï : L'histoire se répète pour Herbert

DUBAI (Emirats arabes unis, ATP 500, dur extérieur, 2 576 590€)

Tenant du titre : Roger Federer (SUI)



Huitièmes de finale

Djokovic (SER, n°1) - Kohlschreiber (ALL)

Novak (AUT, Q) - Khachanov (RUS, n°7)

Monfils (FRA, n°3) - Uchiyama (JAP, Q)

Gasquet (FRA) - Paire (FRA, n°8)



Rublev (RUS, n°6) bat Krajinovic (SER) : 7-6 (3), 6-0

Evans (GBR) bat Herbert (FRA) : 7-5, 3-6, 7-6 (7)

Struff (ALL) - Basilashvili (GEO)

Bublik (KAZ) - Tsitsipas (GRE, n°2)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) bat Jaziri (TUN, WC) : 6-1, 6-2

Kohlschreiber (ALL) bat Safwat (EGY, WC) : 4-6, 6-4, 6-0

Novak (AUT, Q) bat Gunneswaran (IND, WC) : 6-4, 6-3

Khachanov (RUS, n°7) bat Kukushkin (KAZ) : 7-6 (2), 6-1



Monfils (FRA, n°3) bat Fucsovics (HUN) : 6-4, 7-5

Uchiyama (JAP, Q) bat Lu (TAI) : 3-6, 6-1, 6-2

Gasquet (FRA) bat Harris (AFS, Q) : 7-6 (5), 6-4

Paire (FRA, n°8) bat Cilic (CRO) : 2-6, 7-5, 7-6 (1)



Rublev (RUS, n°6) bat Musetti (ITA, Q) : 6-4, 6-4

Krajinovic (SER) bat J.Sousa (POR) : 4-6, 6-3, 6-3

Herbert (FRA) bat Nishioka (JAP) : 7-5, 6-2

Evans (GBR) bat Fognini (ITA, n°4) : 3-6, 6-4, 7-5



Struff (ALL) bat Bautista Agut (ESP, n°5) : 7-6 (2), 7-5

Basilashvili (GEO) bat Berankis (LIT) : 5-7, 7-6 (2), 6-3

Bublik (KAZ) bat Hurkacz (POL) : 6-2, 7-5

Tsitsipas (GRE, n°2) bat Carreño Busta (ESP) : 7-6 (1), 6-1