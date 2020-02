Attention pour Pierre-Hugues Herbert à ce que cela ne devienne pas une (fâcheuse) habitude. Comme la semaine dernière au deuxième tour du tournoi de Marseille, l'Alsacien s'est encore incliné (7-5, 3-6, 7-6 en 2h48), ce mercredi au deuxième tour à Dubaï face à Daniel Evans alors qu'il a bénéficié de trois balles de match. Herbert, qui n'avait visiblement pas retenu la leçon de sa défaite face au jeune Canadien Felix Auger-Aliassime, futur finaliste, a une fois de plus laissé passer sa chance et plusieurs opportunités de conclure. Mais il a de surcroît de nouveau cédé ensuite dans le jeu décisif qu'il ne fallait pas perdre, cette rencontre ayant elle aussi décidé du vainqueur tout au bout du suspense. Et c'est précisément dans ce tie-break décisif que le 78eme mondial, battu 11 points à 9 par Auger-Aliassime dans les Bouches-du-Rhône la semaine dernière, a manqué trois occasions de suite d'en finir avec le Britannique.

Rublev n'a pas craqué, Tsitsipas remet ça

Trop content de rester en vie - d'autant qu'il avait concédé le premier break de ce dernier set - le 37eme mondial au mental aussi solide que celui de Benoît Paire la veille face à Marin Cilic a sauté, de son côté, sur sa première balle de match pour valider son billet pour les quarts de finale, tandis qu'Herbert pouvait une nouvelle fois se mordre les doigts. Son bourreau du jour sera opposé à l'un des favoris du tournoi Andrey Rublev. Mal embarqué face à Filip Krajinovic dans la première manche, le jeune Russe est revenu de 4-1 contre lui à 5-4, il a ensuite sauvé une balle de set et est sorti (aisément) vainqueur du jeu décisif (7-3). Un scénario cauchemardesque qui a visiblement sonné le Serbe, puisqu'il n'a plus marqué le moindre jeu ensuite (7-6, 6-0) face au 14eme mondial et tête de série numéro 6 de cet ATP 500. Stefanos Tsitsipas a lui aussi rallié les quarts de finale, où il sera opposé à l'Allemand Jan-Lennard Struff ou au Géorgien Nikoloz Basilashvili. Une semaine après avoir déjà disposé en deux sets du Kazakh à Marseille (7-5, 6-3), le Grec a de nouveau pris le dessus sur Alexander Bublik, ce mercredi à Dubaï. Le numéro 6 mondial a toutefois davantage souffert (7-6, 6-4) qu'il y a une semaine face au joueur classé au 47eme rang, notamment dans le premier set, remporté au jeu décisif (7-1) uniquement par Tsitsipas. Le vainqueur de l'Open 13 n'a plus tremblé ensuite.



DUBAI (Emirats arabes unis, ATP 500, dur extérieur, 2 576 590€)

Tenant du titre : Roger Federer (SUI)



Huitièmes de finale

Djokovic (SER, n°1) - Kohlschreiber (ALL)

Novak (AUT, Q) - Khachanov (RUS, n°7)

Monfils (FRA, n°3) - Uchiyama (JAP, Q)

Gasquet (FRA) - Paire (FRA, n°8)



Rublev (RUS, n°6) bat Krajinovic (SER) : 7-6 (3), 6-0

Evans (GBR) bat Herbert (FRA) : 7-5, 3-6, 7-6 (7)

Struff (ALL) - Basilashvili (GEO)

Tsitsipas (GRE, n°2) bat Bublik (KAZ) : 7-6 (1), 6-4



1er tour

Djokovic (SER, n°1) bat Jaziri (TUN, WC) : 6-1, 6-2

Kohlschreiber (ALL) bat Safwat (EGY, WC) : 4-6, 6-4, 6-0

Novak (AUT, Q) bat Gunneswaran (IND, WC) : 6-4, 6-3

Khachanov (RUS, n°7) bat Kukushkin (KAZ) : 7-6 (2), 6-1



Monfils (FRA, n°3) bat Fucsovics (HUN) : 6-4, 7-5

Uchiyama (JAP, Q) bat Lu (TAI) : 3-6, 6-1, 6-2

Gasquet (FRA) bat Harris (AFS, Q) : 7-6 (5), 6-4

Paire (FRA, n°8) bat Cilic (CRO) : 2-6, 7-5, 7-6 (1)



Rublev (RUS, n°6) bat Musetti (ITA, Q) : 6-4, 6-4

Krajinovic (SER) bat J.Sousa (POR) : 4-6, 6-3, 6-3

Herbert (FRA) bat Nishioka (JAP) : 7-5, 6-2

Evans (GBR) bat Fognini (ITA, n°4) : 3-6, 6-4, 7-5



Struff (ALL) bat Bautista Agut (ESP, n°5) : 7-6 (2), 7-5

Basilashvili (GEO) bat Berankis (LIT) : 5-7, 7-6 (2), 6-3

Bublik (KAZ) bat Hurkacz (POL) : 6-2, 7-5

Tsitsipas (GRE, n°2) bat Carreño Busta (ESP) : 7-6 (1), 6-1