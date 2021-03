ATP - Dubaï : Incroyable Harris !

7 wins in 7 days 🤯@lloydharris63 is firing on all cylinders this week in Dubai 👀#DDFTennispic.twitter.com/Mc9azMfxiM

— ATP Tour (@atptour) March 19, 2021

DUBAI (EMIRATS ARABES UNIS, ATP 500, dur extérieur, 1 714 022€)

Tenant du titre : Novak Djokovic (SER)

Demi-finales

Quarts de finale



Mais où va s'arrêter Lloyd Harris ? Le Sud-Africain, issu des qualifications, réussit la meilleure semaine de sa carrière à Dubaï. Le n°81 mondial, qui a déjà battu Dominic Thiem et Kei Nishikori notamment, s'est offert le scalp du n°12 mondial et tête de série n°3 du tournoi, Denis Shapovalov ce vendredi en quarts de finale.Harris a notamment pu s'appuyer sur 12 aces et 68% de premières balles et il n'a été breaké qu'une seule fois, à 2-2 dans le deuxième set. Mais cela ne l'a pas empêché de prendre deux fois le service adverse dans la foulée pour égaliser à une manche partout, car il avait perdu le premier set 7-5 au tie-break. Comme dans la première manche, les deux joueurs n'ont pas eu la moindre balle de break à défendre dans la troisième, et cette fois, c'est Harris qui s'est montré le plus fort, en l'emportant 8-6. Celui qui va grimper au pire au 52eme rang mondial va donc disputer sa deuxième finale sur le circuit ATP, après celle perdue en janvier 2020 à Adelaïde, contre Andrey Rublev. Un Rublev qu'il pourrait retrouver en finale à Dubaï si le Russe se défait de son compatriote Aslan Karatsev.bat Shapovalov (CAN, n°3) : 6-7 (5), 6-4, 7-6 (6)Karatsev (RUS, WC) - Rublev (RUS, n°2)bat Nishikori (JAP) : 6-1, 3-6, 6-3bat Chardy (FRA) : 7-5, 6-4bat Sinner (ITA, n°16) : 6-7 (5), 6-3, 6-2bat Fucsovics (HUN) : 7-5, 6-2