Richard Gasquet a encore beaucoup de travail. Au même titre qu'il lui faudra probablement du temps avant de retrouver le rythme de la compétition ainsi que son meilleur niveau, si tant est que cela soit de nouveau le cas un jour. Mardi, à Dubaï, pour son quatrième match seulement depuis le début de la saison, le Biterrois n'a pas pesé lourd (6-3, 6-4) face à Hubert Hurkacz. Vainqueur la veille aux dépens de l'Italien Marco Cecchinato, demi-finaliste à Roland-Garros en 2018, de son 550eme match sur le circuit, Gasquet n'a jamais fait le poids au cours de deux sets tous deux dominés par le Polonais classé au 35eme rang mondial et tête de série numéro 13 du tournoi. Dans les deux manches, Hurkacz n'a d'ailleurs pas attendu longtemps (à 1-0 puis à 1-1) pour prendre les devants, avec à chaque fois un seul break réussi par le Polonais, mais les deux fois également le seul break du set. Trop juste pour pouvoir malmener mardi son adversaire, le Français ne s'est pas procuré la moindre balle de break. Gasquet, comme la semaine dernière à Doha (où il faisait son retour de blessure après son problème à un pied qui l'avait contraint à renoncer à l'Open d'Australie), n'ira donc pas plus loin que le deuxième tour. La différence, c'est que sept jours plus tôt, le joueur de 34 ans, forfait, ne s'était même pas présenté sur le court. Cette fois, il a défendu ses chances, mais sans pouvoir encore vraiment lutter.

Rublev et Shapovalov déroulent, Khachanov et Sinner ont souffert, Bautista Agut sur abandon

Du côté des autres favoris, à l'instar d'Hurkacz, Andrey Rublev et Denis Shapovalov n'ont pas connu de souci pour se hisser au deuxième tour. Le Russe, qui avait vu sa magnifique série prendre fin la semaine dernière en demi-finales à Doha face à Roberto Bautista Agut, comme le Canadien, qui s'était arrêté dès le 2eme tour (défaite contre Taylor Fritz), se sont imposés aisément, respectivement aux dépens de l'Allemand Struff (6-1, 6-3) et et du Finlandais Emil Ruusuvuori (6-4, 6-4), issu des qualifications. Jannik Sinner et Karen Khachanov, eux aussi têtes de série, ont connu beaucoup plus de difficultés, devant le Kazakh Alexander Bublik et l'Australien Alex Popyrin. L'Italien et le Russe s'en sont finalement sortis en trois sets, le second ayant même recours à ultime un jeu décisif, remporté 7 points à 4, pour décrocher son billet. Bautista Agut, de retour sur les courts après sa défaite en finale à Doha contre Basilashvili, a lui eu droit à des débuts très tranquilles. L'Australien Matthew Ebden, déjà contraint à l'abandon en plein match contre Daniil Medvedev en demi-finales à Marseille le week-end dernier, a en effet jeté de nouveau l'éponge, cette fois face à l'Espagnol. Le numéro 11 au classement menait alors 4 jeux à 1. Il affrontera Sinner pour une place en quarts.



DUBAI (EMIRATS ARABES UNIS, ATP 500, dur extérieur, 1 714 022€)

Tenant du titre : Novak Djokovic (SER)



2eme tour

Thiem (AUT, n°1) - Harris (AFS, Q)

Davidovich Fokina (ESP) - Krajinovic (SER,n°14)

Bedene (SLO) bat Giustino (ITA, LL) : 6-4, 6-3

Nishikori (JAP) - Goffin (BEL, n°5)



Shapovalov (CAN, n°3) bat Struff (ALL) : 6-1, 6-3

Hurkacz (POL, n°13) bat Gasquet (FRA) : 6-3, 6-4

Chardy (FRA) bat De Minaur (AUS, n°9) : 2-6, 6-3, 6-4

Khachanov (RUS, n°8) bat Popyrin (AUS, WC) : 6-4, 3-6, 7-6 (4)



Sonego (ITA, n°17) bat Zapata Miralles (ESP, Q) : 6-2, 6-2

Karatsev (RUS, WC) - Evans (GBR, n°12)

Sinner (ITA, n°16) bat Bublik (KAZ) : 2-6, 7-6 (2), 6-4

Bautista Agut (ESP, n°4) bat Ebden (AUS) : 4-1, abandon



Carreno Busta (ESP, n°6) - Fucsovics (HUN)

Lajovic (SER, n°11) bat Jaziri (TUN, WC) : 7-5, 6-2

Fritz (USA, n°15) - Basilashvili (GEO)

Rublev (RUS, n°2) bat Ruusuvuori (FIN, Q) : 6-4, 6-4