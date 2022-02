ATP - Dubaï / Djokovic : « Vraiment content de rejouer »

C'est son grand retour ! Ce lundi soir, le Serbe Novak Djokovic, numéro un mondial, va disputer son tout premier match de l'année 2022. Un premier tour, du côté du tournoi ATP de Dubaï, contre l'Italien Lorenzo Musetti, 58eme joueur mondial. Surtout, celui qui a évidemment hérité du statut de tête de série n°1 revient sur un court de tennis, après l'Open d'Australie, où il avait finalement été expulsé du pays, dans la mesure où il n'est pas vacciné contre le Covid-19. Présent lors de la traditionnelle conférence de presse, le Serbe s'est exprimé sur les quelques jours qui ont suivi son retour d'Australie. Un retour contraint et forcé et plus tôt que prévu : "J'ai commencé à m'entraîner environ dix jours après mon retour d'Australie. Je faisais du physique à peu près tous les jours. Je rejoue au tennis depuis deux semaines et demie, trois semaines. J'ai apprécié ce temps passé sur le court, à Belgrade. Vous savez, j'adore le jeu. J'adore frapper dans une balle de tennis. Ce n'était donc pas vraiment difficile de reprendre une raquette. J'apprécie chaque minute que je passe sur le terrain d'entraînement parce que je sais qu'il y a toujours quelque chose à travailler et à améliorer."

"J'avais vraiment hâte de jouer au tennis"

Ce qui s'est passé, le concernant, du côté de l'Australie, a forcément laissé quelques traces : "Bien sûr, il y avait beaucoup d'émotions à mon retour d'Australie ; j'ai donc eu besoin d'un peu de temps pour réfléchir et me reposer mentalement. J'étais déçu. J'étais triste de la façon dont tout s'est déroulé et dont j'ai quitté le pays. Puis, une fois régénéré, et cela n'a pas pris trop de temps, j'avais vraiment hâte de jouer au tennis et de retrouver la compétition. Sachant que j'étais autorisé à venir à Dubaï, j'avais évidemment un objectif. Avec mon équipe, on a pu mettre en place un plan de trois-quatre semaines. Et maintenant que je suis ici, je peux dire que je suis aussi bien préparé que possible ; et enthousiaste. Compte tenu de ce que j'ai vécu ces derniers mois, je suis encore plus motivé, inspiré, pour aller sur le court et jouer mon meilleur tennis. Je suis présent, je suis là, vraiment content de rejouer."