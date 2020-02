La succession de Roger Federer est ouverte ! Privé de son tenant du titre, blessé au genou, le tournoi de Dubai a débuté ce lundi, et deux têtes de série russes ont franchi le premier tour : Andrey Rublev et Karen Khachanov. Rublev (n°6) a dominé le qualifié italien Lorenzo Musetti, 311eme mondial, sur le score de 6-4, 6-4 en 1h22. Le Russe a rencontré pas mal de difficultés, puisqu'il a été débreaké dans chaque set, alors qu'il avait pris le service adverse dès le premier jeu à chaque fois. Il a heureusement réussi à faire la différence ensuite. Son compatriote Khachanov (n°7) a quant à lui éliminé en deux sets (7-6, 6-1 en 1h29) le Kazakh Mikhail Kukushkin. Vainqueur 7-2 au tie-break d'un premier set où les deux joueurs ont breaké deux fois chacun, le Russe a ensuite déroulé dans la deuxième manche, avec un break à 1-0 et 3-0.

Djokovic gagne en une heure

C'est ensuite Novak Djokovic qui s'est présenté sur le court, pour son premier match à Dubai depuis 2016, et son premier match tout court depuis son sacre à l'Open d'Australie il y a trois semaines. Le n°1 mondial (qui pourrait tomber de son trône s'il échoue rapidement à Dubai et que Nadal brille à Acapulco) a parfaitement réussi sa rentrée, en disposant de Malek Jaziri, invité par les organisateurs, sur le score de 6-1, 6-2 en 1h00 de jeu. Bien en place, le Serbe a servi 7 aces (pour 3 doubles-fautes) et 70% de premières balles, et n'a pas eu de balles de break à défendre. Il a pris le service adverse à 1-0 et 3-0 dans le premier set et 2-2 et 4-2 dans le deuxième pour s'imposer, et rejoindre Philipp Kohlschreiber au deuxième tour. Un joueur qu'il a déjà battu onze fois sur treize.

Gasquet prend confiance

Battu par Mikael Ymer en trois sets la semaine dernière à Marseille, et contraint à l'abandon face à Vasek Pospisil la semaine précédente à Montpellier, Richard Gasquet a renoué avec la victoire ce lundi à Dubai, en disposant du Sud-Africain Lloyd Harris (93eme), qu'il affrontait pour la première fois : 7-6, 6-4 en 1h25. Malgré les 13 aces de son adversaire, Gasquet a réussi à le breaker deux fois. D'abord à 4-3 dans le premier set, mais il a été débreaké dans la foulée, malgré une balle de set, avant de l'emporter au tie-break (7-5). Puis à 3-3 dans le deuxième, où il s'est ensuite imposé en terminant par un jeu blanc. Voilà donc une victoire qui va redonner confiance au Biterrois, 56eme au classement ATP. Il défiera au tour suivant Marin Cilic ou Benoit Paire.

Et de dix pour Monfils !

On n'arrête plus Gaël Monfils ! Vainqueur des tournois de Montpellier et de Rotterdam, le Français a enchaîné une dixième victoire d'affilée, au premier tour à Dubai face à Marton Fucsovics, le 70eme joueur mondial. Monfils (tête de série n°3) s'est imposé 6-4, 7-5 en 1h59 de jeu. Mal entré dans son match, avec un break concédé dès le premier jeu, le 9eme joueur mondial a haussé son niveau de jeu pour revenir à 2-2, puis mener 5-3. Mais le Hongrois, tombeur de Denis Shapovalov à l'Open d'Australie, ne s'est pas laissé impressionner et a débreaké dans la foulée pour revenir à 4-5, avant de perdre de nouveau son service sur le jeu suivant, et donc le set, sur la troisième occasion du Français. La deuxième manche a été moins mouvementée pour Monfils, qui a su garder son service sans problème, et a fini par breaker Fucsovics à 6-5, sur sa septième occasion du set. Le voilà donc en huitièmes de finale, où il sera opposé au Taïwanais Lu ou au Japonais Uchiyama. Pour une onzième victoire de suite ?



DUBAI (Emirats arabes unis, ATP 500, dur extérieur, 2 576 590€)

Tenant du titre : Roger Federer (SUI)



1er tour

Djokovic (SER, n°1) bat Jaziri (TUN, WC) : 6-1, 6-2

Kohlschreiber (ALL) bat Safwat (EGY, WC) : 4-6, 6-4, 6-0

Gunneswaran (IND, WC) - Novak (AUT, Q)

Khachanov (RUS, n°7) bat Kukushkin (KAZ) : 7-6 (2), 6-1



Monfils (FRA, n°3) bat Fucsovics (HUN) : 6-4, 7-5

Lu (TAI) - Uchiyama (JAP, Q)

Gasquet (FRA) bat Harris (AFS, Q) : 7-6 (5), 6-4

Cilic (CRO) - Paire (FRA, n°8)



Rublev (RUS, n°6) bat Musetti (ITA, Q) : 6-4, 6-4

J.Sousa (POR) - Krajinovic (SER)

Nishioka (JAP) - Herbert (FRA)

Evans (GBR) - Fognini (ITA, n°4)



Bautista Agut (ESP, n°5) - Struff (ALL)

Basilashvili (GEO) - Berankis (LIT)

Hurkacz (POL) - Bublik (KAZ)

Carreño Busta (ESP) - Tsitsipas (GRE, n°2)