ATP - Dubaï : Chardy s'arrête en quarts

Cette fois, la marche était trop haute pour Jérémy Chardy. En grande forme depuis le début de la saison, le Palois avait multiplié les exploits avant de se casser les dents jeudi sur Denis Shapovalov, en quarts de finale du tournoi de Dubaï. La veille encore, le 53eme mondial avait croqué l'un des favoris du tournoi le Russe Karen Khachanov, 22eme au classement ATP. Chardy espérait bien dès lors profiter de son quatrième quart dans un tournoi en 2021 pour faire tomber l'un des autres prétendants au titre. Malheureusement pour celui qui avait atteint le dernier carré à Antalya et Melbourne en début d'année (défaite en demi-finales les deux fois), il ne verra pas les demies, cette fois à Dubaï. Shapovalov, qui n'a toujours pas perdu le moindre set cette semaine, a stoppé le joueur français de 34 ans en deux sets (7-5, 6-4).

Shapovalov à une marche de sa première finale depuis Bercy 2019

Un ton au-dessus de notre représentant sur cette partie, comme lors des deux précédentes confrontations entre les deux hommes (Shapovalov mène désormais 3-0) le jeune joueur canadien, 12eme au classement et tête de série numéro 3 à Dubaï, a fait la loi dans les deux sets, qui l'ont vu réussir à chaque fois l'unique break de la manche. Dans le premier set, Shapovalov, qui n'avait plus atteint le dernier carré depuis son beau parcours à Saint-Pétersbourg en octobre dernier, a pris le service de Chardy à 5-5. Dans le second, c'est à 4-4 entre les deux joueurs que le numéro 12 mondial, irrésistible sur ses engagements (six gagnés blanc sur onze) a pris les devants, tandis que le Français, lui, ne s'est procuré aucune opportunité de breaker. Le Canadien affrontera vendredi en demi-finales le Sud-Africain Lloyd Harris ou le Japonais Kei Nishikori. Avec à l'horizon pour le compatriote de Felix Auger-Aliassime son éventuelle première finale dans un tournoi depuis sa défaite de 2019 à Bercy contre Novak Djokovic.



DUBAI (EMIRATS ARABES UNIS, ATP 500, dur extérieur, 1 714 022€)

Tenant du titre : Novak Djokovic (SER)



Demi-finales

Harris (AFS, Q) ou Nishikori (JAP) - Shapovalov (CAN, n°3)

Karatsev (RUS, WC) ou Sinner (ITA, n°16) - Fucsovics (HUN) ou Rublev (RUS, n°2)



Quarts de finale

Harris (AFS, Q) - Nishikori (JAP)

Shapovalov (CAN, n°3) bat Chardy (FRA) : 7-5, 6-4

Karatsev (RUS, WC) - Sinner (ITA, n°16)

Fucsovics (HUN) - Rublev (RUS, n°2)