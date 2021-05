ATP : Du public à Rome dès les huitièmes de finale

Tronquée l’an dernier en raison de la pandémie de coronavirus, la saison de tennis ne subit pas le même sort en 2021. Les joueurs peuvent à nouveau jouer en compétition du mois de janvier à novembre. Toutefois, une inconnue demeure dans cette saison assez spéciale, la présence du public. Dans cette optique, les fans italiens de tennis ont pris connaissance d’une bonne nouvelle concernant le Masters 1000 de Rome qui se tiendra du 9 au 16 mai. « Le CTS (Comité technique scientifique) vient de confirmer que les tribunes des Internationaux de tennis de Rome seront ouvertes au public à partir des huitièmes de finale, selon un pourcentage compris entre 20 et 25% de la capacité. » Ces quelques mots ont été lâchés par Andrea Costa, sous-secrétaire d’État à la Santé, et relayés par les médias italiens.

Après Barcelone et Madrid, du public à Rome

« Cela signifie qu'il y aura 15 matchs auxquels les fans pourront assister physiquement, contre seulement trois l'année dernière. Un nouveau message d'espoir et de confiance pour nos citoyens. Comme espéré ces derniers jours, les signes de positivité se multiplient dans le sens d'un retour progressif mais régulier à la vie normale », a-t-il déclaré. En effet, seules les demi-finales et la finale ont été jouées devant du public l’an dernier. Le Foro Italico s’apprête une nouvelle fois à vivre pour le plus grand bonheur des protagonistes. Depuis le début de la saison, hormis à l’Open d’Australie pour lequel la jauge était très élevée (30 000 par jour puis passage à 7 400 pour la fin du tournoi après cinq jours de huis clos), jouer dans des stades vides est devenu la routine des joueurs. Le début de la saison sur terre est plus joyeux. Après des matchs à huis clos à Monte-Carlo, les fans ont pu assister au tournoi de Barcelone (jauge de 12%, 1 000 personnes par jour) et prennent place dans les tribunes de la Caja Magica pour le tournoi WTA 1000 de Madrid en attendant le Masters 1 000 pour les messieurs débutant ce dimanche.